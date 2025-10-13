Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom wolnostojący w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Hiszpania

Marbella
5
Andaluzja
15
Malaga
14
Estepona
5
6 obiektów total found
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 156 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   439,000 hasta €   798,500. [ Siedliska: 3 - 4 ] [ Baños: …
$436,847
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 180 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   800 000 hasta €   850 000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$796,076
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 412 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 495 950 hasta €   1 849 950. [ Siedliska: 3 - 3 ] [ Bañ…
$1,48M
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 145 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   462,372 hasta €   532,051. [ Siedliska: 4 - 4 ] [ Baños: …
$460,104
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 243 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 025 000 hasta €   1 217 000. [ Siedliska: 3 - 3 ] [ Bañ…
$1,00M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 101 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   409 000 hasta €   688,000. [Habitaciones: 2 - 3] [Baños: …
$406,994
Zostaw prośbę
ResideReside

