Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Mieszkania
  4. Dom wolnostojący
  5. Garaż

Dom wolnostojący z garażem na sprzedaż w Hiszpania

Marbella
5
Andaluzja
15
Malaga
14
Estepona
5
Dom wolnostojący Usuwać
Wyczyść
13 obiektów total found
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 156 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   439,000 hasta €   798,500. [ Siedliska: 3 - 4 ] [ Baños: …
$436,847
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 180 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   800 000 hasta €   850 000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$796,076
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 412 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 495 950 hasta €   1 849 950. [ Siedliska: 3 - 3 ] [ Bañ…
$1,48M
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 145 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   462,372 hasta €   532,051. [ Siedliska: 4 - 4 ] [ Baños: …
$460,104
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 307 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   699,000 hasta €   749,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$699,691
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 243 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 025 000 hasta €   1 217 000. [ Siedliska: 3 - 3 ] [ Bañ…
$1,00M
Zostaw prośbę
ResideReside
Dom wolnostojący w Mijas, Hiszpania
Dom wolnostojący
Mijas, Hiszpania
Powierzchnia 181 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   598,000 hasta €   598,000. [ Siedliska: 3 - 3 ] [ Baños: …
$595,067
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 101 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   409 000 hasta €   688,000. [Habitaciones: 2 - 3] [Baños: …
$406,994
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Marbella, Hiszpania
Dom wolnostojący
Marbella, Hiszpania
Powierzchnia 298 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   1 602 000 hasta €   1 934 000. [ Siedliska: 4 - 4 ] [ Bañ…
$1,59M
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 166 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   580 000 hasta €   590 000. [Habitaciones: 2 - 2] [Baños: …
$577,155
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Benahavis, Hiszpania
Dom wolnostojący
Benahavis, Hiszpania
Powierzchnia 365 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   975,000 hasta €   1 390 000. [ Siedliska: 3 - 3 ] [ Baños…
$970,218
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Estepona, Hiszpania
Dom wolnostojący
Estepona, Hiszpania
Powierzchnia 205 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   2 550 000 hasta €   2 550 000. [ Siedliska: 4 - 4 ] [ Bañ…
$2,54M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący w Benalmadena, Hiszpania
Dom wolnostojący
Benalmadena, Hiszpania
Powierzchnia 178 m²
Nueva Promoción: Precios desde €   486,000 hasta €   586,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$483,616
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się