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Domy Szeregowe w górach w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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San Roque
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2 obiekty total found
Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa kamienica na polu golfowym z przestronnym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem wśr…
$803 549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Bogata kamienica położona na polu golfowym z dużym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem w ot…
$582 172
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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