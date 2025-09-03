Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Kadyks
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Kadyks, Hiszpania

San Roque
53
Tarifa
27
La Linea de la Concepcion
17
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Villamartin, Hiszpania
Mieszkanie
Villamartin, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Odkryj urok eleganckich mieszkań z malowniczymi widokami przyrody, zagnieżdżonych w społeczn…
$243,133
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Kadyks.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Kadyks, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się