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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Anoia, Hiszpania

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mieszkania
54
domy
23
77 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście La Nucía, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele …
$428,324
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Carme, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Opis terenu: Przedstawiamy ekskluzywny kompleks mieszkalny w malowniczym Benijofarze - dziew…
$285,359
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Opis terenu: W sercu słonecznego Guardamar del Segura otwiera się nowoczesny kompleks mieszk…
$336,744
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Opis terenu: W uroczym obszarze Bigastro, nowy kompleks mieszkalny osiemnastu starannie zapr…
$199,717
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Carme, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu Guardamar del Segura i zaledwie 600 metrów od plaży, ten eksk…
$192,980
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście San Javier, te domy oferują doskonałe połączenie…
$429,923
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Opis przedmiotu: W San Javier znajdziesz odosobniony domek, który łączy komfort z lekkim śró…
$627,927
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Opis terenu: W sercu słonecznego Guardamar del Segura znajduje się nowoczesny kompleks miesz…
$393,839
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Guardamar del Segura, ten kompleks mieszkalny of…
$359,696
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 203 m²
Opis przedmiotu: Położony w prestiżowej okolicy Orihuela Costa, ta ekskluzywna, oddzielona n…
$1,02M
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Ta ekskluzywna rezydencja w malowniczym Guardamar del Segura stanowi inteli…
$336,858
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Opis terenu: Ósma faza prestiżowego kompleksu mieszkalnego Mar de Pulpí, Las Amapolas, zosta…
$268,345
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Algorfa, ta ekskluzywna kolekcja 49 domów jednor…
$542,399
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście San Javier, ta ekskluzywna kolekcja samotnych wi…
$575,857
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Opis terenu: W samym sercu spokojnej i przytulnej dzielnicy Bigastro powstał kompleks mieszk…
$233,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Opis terenu: W sercu uroczego Bigastro jest mały kompleks mieszkalny trzech starannie zaproj…
$200,973
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Opis terenu: W uroczym mieście Agilas zbudowany jest ekskluzywny kompleks mieszkalny, oferuj…
$266,061
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Guardamar del Segura, ten kompleks mieszkalny of…
$279,764
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście San Fulgencio, ten kompleks mieszkalny oferuje w…
$205,541
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: W uroczej i spokojnej miejscowości Benijófar oferujemy ekskluzywną kolekcję…
$672,575
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Znajduje się w uroczym mieście La Nucía, to mieszkanie oferuje wybór 52 nie…
$398,964
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 137 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście San Javier, ten kompleks mieszkalny oferuje wyją…
$342,454
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Opis terenu: Guardamar del Segura Residence oferuje 44 starannie zaprojektowane właściwości,…
$311,737
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: W sercu przyjemnej La Nucía budowana jest nowoczesna rezydencja z 52 jednos…
$362,694
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Nie każda posiadłość nad morzem musi być na linii frontu, aby mieć sens. Te…
$203,257
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Opis przedmiotu: Położony w wyłącznej okolicy Los Guardianes, ten kompleks mieszkalny oferuj…
$398,521
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Carme, Hiszpania
Willa
Carme, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 117 m²
Opis terenu: Zaledwie kilka minut spacerem od morza i mnóstwo przestrzeni, prywatności i spo…
$462,467
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Guardamar del Segura, ten kompleks mieszkalny of…
$255,784
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Opis terenu: W malowniczym nadmorskim mieście Guardamar del Segura powstaje kompleks mieszka…
$256,926
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Carme, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu Guardamar del Segura i zaledwie 600 metrów od plaży, ten eksk…
$245,507
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Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Anoia, Hiszpania

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