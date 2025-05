Kompleks mieszkalny ZK Skandinavskij

Lokalizacja kompleksu: Daleko od zgiełku miasta, ale nie daleko od stolicy - jest to koncepcja skandynawskiego LCD! Tylko 300 m od kompleksu mieszkalnego jest ogromny las Mytischi, który zapewni czyste i świeże powietrze. 10 km od hotelu znajduje się rezerwat Pirogov z plażami, ośrodkami rozrywki i klubami jachtowymi. Dostępność transportu: 8 min. do Medvedkovo, 18 min. do Altufiev, 20 min. do Bibirevo i tylko 300 metrów do Mytishchinsky lasu. Trzymaj się blisko natury, nie oddalając się od miasta. Infrastruktura wewnętrzna: Skandynawski ma wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia! W odległości spaceru - sklepy, usługi domowe, apteki i salony piękności. W pobliżu dużego centrum handlowego "Borodino", gdzie można kupić zakupy, zorganizować modne zakupy lub zjeść kolację w każdej restauracji. W 10-minutowej dostępności transportu - "Auchan", "Leroy Merlin", "Selgros Cash & Carry", centrum handlowe "Wiosna" i centrum handlowe "Czerwiec", klub fitness World Gym. W 20- 30 minut można dostać się do kompleksu sportowego "Solaris", gdzie czekasz: karting, wynajem ATV, laser tag, paintball, airball i bilard i nie tylko. Na terenie kompleksu powstanie przedszkole miejskie na 240 miejsc oraz szkoła na 500 miejsc. Terytorium LCD jest ogrodzone wokół obwodu, tworząc zamknięty dziedziniec "bez samochodów" - jest bezpieczne, ciche i wygodne. Spacer bez przeszkód na środku domu i nie martw się o dzieci - przecież place zabaw nie współistnieją z drogi! Podwórko powinno być twoim ulubionym miejscem, nie samochodem. We wszystkich wejściach i na terytorium całego kompleksu zorganizowana inwigilacja wideo okrągłego zegara. Jesteś w domu i dlatego jesteś bezpieczny. Na terenie kompleksu znajduje się nowoczesny kompleks szkoleniowy. W "Skandynawskim" kwartale warunki życia naszych młodszych braci są również jak najwygodniejsze. W każdym wejściu znajdują się specjalne "lapomos", gdzie można spłukać łapy swoich shaggy zwierząt po spacerze. W każdym wejściu kompleksu znajdują się specjalne pokoje, gdzie można zostawić wózki i rowery. Nie musisz się już martwić o ich bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu okrągłego zegara. Bezpieczne, bogate place zabaw: zjeżdżalnie, huśtawki, schody. Place zabaw dla dzieci to strefa wiekowa. Głównym kryterium tworzenia infrastruktury dla najmłodszych mieszkańców kompleksu jest bezpieczeństwo, które nie ogranicza działalności dzieci.