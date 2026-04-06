Kompleks mieszkalny Oasis

Oasis - Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊
Oaza to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony u podnóża zielonych gór w Küçükerenköy, oferujący piękne widoki na Morze Śródziemne.
Kompleks położony jest około 700 metrów od morza, łącząc naturalny spokój z bliskością wybrzeża.
Kluczową cechą projektu jest jego terraced układ, kaskadowy z gór w dół w kierunku morza, maksymalizując widoki i prywatność dla każdej nieruchomości.
🏡 O projekcie
Rozwój składa się z 174 właściwości, oferując różne opcje mieszkaniowe:
• studio ogrodowe apartamenty
• apartamenty
• 1, 2 i 3-pokojowe bungalowy
Projekt jest przeznaczony do komfortowego życia w otoczeniu przyrody, z atmosferą w stylu resort.
🌴 Udogodnienia i udogodnienia
Kompleks zapewnia niezbędne udogodnienia dla stylu życia i relaksu:
🏊 2 odkryte baseny
🏊 kryty podgrzewany basen
🏋️ centrum fitness
sauna i sauna parowa
Obszary jogi
🍽 restauracja i bar
Infrastruktura tworzy spokojne środowisko sprzyjające dobrobytowi.
📍 Lokalizacja
📍 Küçükerenköy - malowniczy obszar przybrzeżny na Cyprze Północnym
🌿 otoczony górami i przyrodą
🥾 szlaki turystyczne zaczynające się w pobliżu
🌊 ok. 700 m do morza
Obszar ten jest idealny dla osób poszukujących spokojnego życia w przyrodzie podczas pobytu w pobliżu wybrzeża.
Oaza oferuje doskonałą mieszankę przyrody, widoki panoramiczne i resort stylu życia. 🌿✨