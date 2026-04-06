Kompleks mieszkalny Oasis

Oasis - Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊

Oaza to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony u podnóża zielonych gór w Küçükerenköy, oferujący piękne widoki na Morze Śródziemne.

Kompleks położony jest około 700 metrów od morza, łącząc naturalny spokój z bliskością wybrzeża.

Kluczową cechą projektu jest jego terraced układ, kaskadowy z gór w dół w kierunku morza, maksymalizując widoki i prywatność dla każdej nieruchomości.

🏡 O projekcie

Rozwój składa się z 174 właściwości, oferując różne opcje mieszkaniowe:

• studio ogrodowe apartamenty

• apartamenty

• 1, 2 i 3-pokojowe bungalowy

Projekt jest przeznaczony do komfortowego życia w otoczeniu przyrody, z atmosferą w stylu resort.

🌴 Udogodnienia i udogodnienia

Kompleks zapewnia niezbędne udogodnienia dla stylu życia i relaksu:

🏊 2 odkryte baseny

🏊 kryty podgrzewany basen

🏋️ centrum fitness

SPA, sauna i sauna parowa

Obszary jogi

🍽 restauracja i bar

Infrastruktura tworzy spokojne środowisko sprzyjające dobrobytowi.

📍 Lokalizacja

📍 Küçükerenköy - malowniczy obszar przybrzeżny na Cyprze Północnym

🌿 otoczony górami i przyrodą

🥾 szlaki turystyczne zaczynające się w pobliżu

🌊 ok. 700 m do morza

Obszar ten jest idealny dla osób poszukujących spokojnego życia w przyrodzie podczas pobytu w pobliżu wybrzeża.

Oaza oferuje doskonałą mieszankę przyrody, widoki panoramiczne i resort stylu życia. 🌿✨