Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Pokaż wszystko Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$201,821
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 45–115 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Charakterystyka techniczna: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKI  • Kuchnia i salon • Luksusowa toaleta – płytki podłogowe i ceramika w łazience • Luksusowo wyposażona kuchnia • Wbudowana szafa • Balkon • Okna z podwójnymi szybami • Fasada kompozytowa i szklana Łódź • Cent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 115.0
105,119 – 253,460
Agencja
Риэлтор без границ
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Pokaż wszystko Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$549,129
Karaoglanolu Wille to ekskluzywna oferta dla tych, którzy marzą o nowoczesnych kwaterach na pięknej wyspie Cypru. Ten wyjątkowy kompleks składa się tylko z 6 willi pod klucz, oferując wysoki poziom komfortu i dostępności do wszystkich niezbędnych udogodnień. Położony w tętniącej życiem okoli…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Pokaż wszystko Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Cypr Północny
od
$523,074
Liczba kondygnacji 2
PLAN PŁATNOŚCI60% PŁATNOŚCI40% BEZPOŚREDNIE INSTALACJE W 48 MIESIĘCY
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Pokaż wszystko Willa Ozankoy Villa
Willa Ozankoy Villa
Kazafani, Cypr Północny
od
$784,679
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Pokaż wszystko Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$686,127
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 4 + 1 z basenem, łaźnią i sauną w ChatalceOferujemy Państwu luksusową willę w stylu klasycyzmu 250 m2 z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Ten dom jest stworzony dla tych, którzy cenią komfort, prestiż i prywatność.Główne cechy:4 przestronne sypialnie6 łazienekWłasny…
Agencja
GP real estate
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Pokaż wszystko Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$573,783
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 390 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Na sprzedaż 3-pokojowa willa 390m2 z prywatnym basenem 400m od morza!🌊 Wyjątkowa okazja, aby stać się właścicielem luksusowej willi 3-pokojowej z prywatnym basenem zaledwie 400 metrów od morza!O projekcie🏡 The One jest ekskluzywnym kompleksem 19 rezydencji znajduje się w prestiżowej dzielnic…
Agencja
GP real estate
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Pokaż wszystko Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$449,857
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Sea & Hills Villas, ekskluzywnej inwestycji położonej w sercu Esentepe, oferującej niezrównany luksus i spokój. Położony w niewielkiej odległości od szeregu udogodnień, w tym restauracji, sklepów, aptek, wioski Esentepe i zapierających dech w piersiach plaż, Sea & Hills Villas stano…
Agencja
Esentepe Blue Investment
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pokaż wszystko Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$316,969
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy znajduje się w miejscowości Alsanjak w rejonie Kyrenii ( w 15 minut. Przejazdy ), w odległości spaceru od hoteli i kasyn Merit i plaży Oris. Dzielnica Alsanjak jest najbardziej popularna wśród imigrantów z przestrzeni poradzieckiej i słynie z dużej liczby restauracji, …
Agencja
Just Prime Homes
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Pokaż wszystko Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$274,566
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
ekskluzywny kompleks mieszkalny z willami i domkami w cenie mieszkania (w Esentepe)O projekcie:Kompleks składa się z 20 unikalnych willi i bungalowów znajdujących się na naturalnym wzgórzu, który zapewnia wspaniałe widoki i prywatność. Wille na drugiej linii są wyższe niż bungalowy na pierws…
Agencja
GP real estate
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Pokaż wszystko Willa Exquisite
Willa Exquisite
Karavas, Cypr Północny
od
$440,682
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
W sercu Kyrenia / Lapta czeka na Ciebie uprzywilejowane życie! Projekt, który obejmuje 30 2 + 1 bliźniaczych willi i 2 4 + 1 willi, oferuje wiele zalet dzięki położeniu w centrum miasta. Przywitaj się z uprzywilejowanym życiem w centrum Kyrenia / Lapta! Projekt, który przyciąga uwagę stara…
Agencja
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pokaż wszystko Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$269,874
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wyspa Alpino - ekskluzywne wille z widokiem na morze i góryLokalizacja: Lapta400 metrów do morzaPanoramiczne widoki na morze i góryBezpośredni dostęp do promenady o długości 5 km10 km do KyreniiO projekcieWyspa Alpino to unikalny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku północnego …
Agencja
GP real estate
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Pokaż wszystko Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Niesamowity kompleks z widokiem na Morze Śródziemne - “ Bahamy ” Kompleks położony jest w pobliżu miasta Kyrenia i słynnej plaży Alagadi. W pobliżu znajdują się również restauracje, sklepy i cała niezbędna infrastruktura. W pobliżu znajduje się 18-dołkowy międzynarodowy GOLF-KLUB. I…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
1,021
Agencja
Риэлтор без границ
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Pokaż wszystko Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$215,359
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Akol Marine - 24 wille nad morzemLokalizacja: Yeni Erenkoy45 minut do Iskele60 minut do Famagusta60 minut do lotniska Ercan80 minut do KyreniiO projekcieAkol Marine to zbiór 24 ekskluzywnych willi z widokiem na morze. Projekt znajduje się obok przystani, prywatnej plaży, hotelu i restauracji…
Agencja
GP real estate
Willa Bella
Willa Bella
Willa Bella
Willa Bella
Willa Bella
Pokaż wszystko Willa Bella
Willa Bella
Kazafani, Cypr Północny
od
$1,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Główne zalety Villa Bella:Doskonała lokalizacja: Willa znajduje się zaledwie 1500 metrów od morza, co czyni ją idealnym miejscem dla miłośników plaży i aktywnego stylu życia. Bellapais jest spokojną i malowniczą wioską, ale znajduje się w pobliżu tętniącego życiem miasta Kyrenia, gdzie znajd…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Pokaż wszystko Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Vasilia, Cypr Północny
od
$594,467
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Osiedle 20 willi nad morzem! Wolnostojące wille 4+1 z prywatnym basenem. Kompleks znajduje się zaledwie 50 metrów od morza i nowej plaży miejskiej w dzielnicy Karşıyaka (najlepsza lokalizacja na INWESTYCJĘ w obecnych czasach!). Każda willa składa się z 4 sypialni, oddzielnej kuchni i pr…
Agencja
North Symbol
