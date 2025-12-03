  1. Realting.com
  Cypr Północny
  Girne Belediyesi
  Nowe domy

Nowe domy w Girne Belediyesi, Cypr Północny

Kyrenia
2
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Niesamowity kompleks z widokiem na Morze Śródziemne - “ Bahamy ” Kompleks położony jest w pobliżu miasta Kyrenia i słynnej plaży Alagadi. W pobliżu znajdują się również restauracje, sklepy i cała niezbędna infrastruktura. W pobliżu znajduje się 18-dołkowy międzynarodowy GOLF-KLUB. I…
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
1,007
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$316,969
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy znajduje się w miejscowości Alsanjak w rejonie Kyrenii ( w 15 minut. Przejazdy ), w odległości spaceru od hoteli i kasyn Merit i plaży Oris. Dzielnica Alsanjak jest najbardziej popularna wśród imigrantów z przestrzeni poradzieckiej i słynie z dużej liczby restauracji, …
Agencja
Just Prime Homes
Zostaw prośbę
Willa Capiton Construction Karaoglanoglu Villas
Agios Georgios, Cypr Północny
od
$549,129
Karaoglanolu Wille to ekskluzywna oferta dla tych, którzy marzą o nowoczesnych kwaterach na pięknej wyspie Cypru. Ten wyjątkowy kompleks składa się tylko z 6 willi pod klucz, oferując wysoki poziom komfortu i dostępności do wszystkich niezbędnych udogodnień. Położony w tętniącej życiem okoli…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Willa Ozankoy Villa
Kazafani, Cypr Północny
od
$784,679
Opcje wykończenia Gotowe
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Willa Bella
Kazafani, Cypr Północny
od
$1,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Główne zalety Villa Bella:Doskonała lokalizacja: Willa znajduje się zaledwie 1500 metrów od morza, co czyni ją idealnym miejscem dla miłośników plaży i aktywnego stylu życia. Bellapais jest spokojną i malowniczą wioską, ale znajduje się w pobliżu tętniącego życiem miasta Kyrenia, gdzie znajd…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$269,874
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wyspa Alpino - ekskluzywne wille z widokiem na morze i góryLokalizacja: Lapta400 metrów do morzaPanoramiczne widoki na morze i góryBezpośredni dostęp do promenady o długości 5 km10 km do KyreniiO projekcieWyspa Alpino to unikalny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku północnego …
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Wieś domków CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$201,821
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 45–115 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Charakterystyka techniczna: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKI  • Kuchnia i salon • Luksusowa toaleta – płytki podłogowe i ceramika w łazience • Luksusowo wyposażona kuchnia • Wbudowana szafa • Balkon • Okna z podwójnymi szybami • Fasada kompozytowa i szklana Łódź • Cent…
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 115.0
104,188 – 251,215
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
