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Nowe domy w Kyrenia, Cypr Północny

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Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Pokaż wszystko Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Wieś domków Alpino Island - villy s panoramnym vidom na more i gory
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$269,874
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wyspa Alpino - ekskluzywne wille z widokiem na morze i góryLokalizacja: Lapta400 metrów do morzaPanoramiczne widoki na morze i góryBezpośredni dostęp do promenady o długości 5 km10 km do KyreniiO projekcieWyspa Alpino to unikalny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku północnego …
Agencja
GP real estate
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Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Pokaż wszystko Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Wieś domków Prekrasnyy kompleks v Alsandzhake
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$316,969
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks mieszkaniowy znajduje się w miejscowości Alsanjak w rejonie Kyrenii ( w 15 minut. Przejazdy ), w odległości spaceru od hoteli i kasyn Merit i plaży Oris. Dzielnica Alsanjak jest najbardziej popularna wśród imigrantów z przestrzeni poradzieckiej i słynie z dużej liczby restauracji, …
Agencja
Just Prime Homes
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Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Pokaż wszystko Wieś domków CASA DEL MARE
Wieś domków CASA DEL MARE
Girne Belediyesi, Cypr Północny
od
$201,821
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 45–115 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Charakterystyka techniczna: • STUDIO, 1,2,3, 4 SPALKI  • Kuchnia i salon • Luksusowa toaleta – płytki podłogowe i ceramika w łazience • Luksusowo wyposażona kuchnia • Wbudowana szafa • Balkon • Okna z podwójnymi szybami • Fasada kompozytowa i szklana Łódź • Cent…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 115.0
106,614 – 257,063
Agencja
Риэлтор без границ
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TekceTekce
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Pokaż wszystko Wieś domków BAHAMAS HOMES
Wieś domków BAHAMAS HOMES
Girne Belediyesi, Cypr Północny
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 78 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Niesamowity kompleks z widokiem na Morze Śródziemne - “ Bahamy ” Kompleks położony jest w pobliżu miasta Kyrenia i słynnej plaży Alagadi. W pobliżu znajdują się również restauracje, sklepy i cała niezbędna infrastruktura. W pobliżu znajduje się 18-dołkowy międzynarodowy GOLF-KLUB. I…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
919
Agencja
Риэлтор без границ
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