  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Nowe domy

Nowe domy w Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Cypr Północny

mieszkania
30
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Pokaż wszystko Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Wieś domków Super inwestycja! Willa 4+1 zaledwie 50 metrów od morza!
Vasilia, Cypr Północny
od
$594,467
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Osiedle 20 willi nad morzem! Wolnostojące wille 4+1 z prywatnym basenem. Kompleks znajduje się zaledwie 50 metrów od morza i nowej plaży miejskiej w dzielnicy Karşıyaka (najlepsza lokalizacja na INWESTYCJĘ w obecnych czasach!). Każda willa składa się z 4 sypialni, oddzielnej kuchni i pr…
Agencja
North Symbol
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
North Symbol
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Willa Exquisite
Pokaż wszystko Willa Exquisite
Willa Exquisite
Karavas, Cypr Północny
od
$440,682
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
W sercu Kyrenia / Lapta czeka na Ciebie uprzywilejowane życie! Projekt, który obejmuje 30 2 + 1 bliźniaczych willi i 2 4 + 1 willi, oferuje wiele zalet dzięki położeniu w centrum miasta. Przywitaj się z uprzywilejowanym życiem w centrum Kyrenia / Lapta! Projekt, który przyciąga uwagę stara…
Agencja
Evohe Real Estate & Property Consultancy
Zostaw prośbę
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Pokaż wszystko Willa YESILTEPE VILLA
Willa YESILTEPE VILLA
Ftericha, Cypr Północny
od
$523,074
Liczba kondygnacji 2
PLAN PŁATNOŚCI60% PŁATNOŚCI40% BEZPOŚREDNIE INSTALACJE W 48 MIESIĘCY
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Karon PhuketKaron Phuket
Na mapie
Realting.com
Udać się