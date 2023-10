Akanthou, Cypr Północny

od €199,500

Poddaj się: 2023

Nowy kompleks mieszkaniowy premium w Tatlis Nowy projekt « Ambiance » łączy miejski styl i prawdziwą elegancję, komfort domu i nowoczesne otoczenie. Kompleks będzie położony na rozległym terytorium o powierzchni 21 190 m2, 900 m od morza. Zaletą kompleksu jest także duża liczba drzewostanów i terenów rekreacyjnych. Złożona infrastruktura: Nowoczesna siłownia Nieskończoność basenu z widokiem na morze Pokój gier Plac jogi Sauna Kryty basen Bar Cafe Pool Restauracja Mini supermarket Plac zabaw Obszary rekreacji Parking Charakterystyka techniczna: Automatyczny system centralnego generatora Kamery CCTV Wzmocnione betonowe podziemne zbiorniki wody centralnej Pandus na wózku inwalidzkim Wbudowane szafy we wszystkich sypialniach Włoski kamienny tablet kuchenny Miejsce do grillowania w domkach i apartamentach na poddaszu ( na tarasach na dachu ) System klimatyzacji w mieszkaniu z wieloma falownikami System klimatyzacji VRF w willach Jacuzzi na willach Basen Piazza na willach Kominek w willach Domofon IP w willach Włoskie kamienne blaty w łazienkach w willach 2 miejsca parkingowe na willach Automatyczne bramy ogrodowe z pilotem w willach Koszt udogodnień: Apartament 2 + 1 ( 118 m2 ) – 184 500 £ Apartamenty Loft 2 + 1 ( 120 m2 ) - 199 500 £ Apartamenty Corner Loft 2 + 1 ( 120 m2 ) – 209 500 £ Apartament 3 + 1 ( 147 m2 ) – 219 500 £ Bungalow ( 170 m2 ) - 375 000 £ Plan płatności: 2000 £ - depozyt rezerwacyjny na apartamenty 4000 £ - depozyt rezerwacyjny dla willi 35% - po podpisaniu umowy 30% - do momentu otrzymania kluczy ( maj 2026 r. ) 35% - nieoprocentowana rata przez 36 miesięcy Płacąc 100% przed otrzymaniem kluczy rabatowych: Apartament 2 + 1 -11 000 £ Loft Apartments 2 + 1 -12 000 £ Apartment Corner Loft 2 + 1 -12 000 £ Apartament 3 + 1-14 500 £ Bungalow -25 000 £ Czas budowy: Rozpocznij – marzec 2023 r. Zakończenie – maj 2026 r.