  2. Cypr Północny
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Nowe domy

Nowe domy w Catalkoy Esentepe Belediyesi, Cypr Północny

Agios Epiktitos
Willa Esenete 55
Willa Esenete 55
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$449,857
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Sea & Hills Villas, ekskluzywnej inwestycji położonej w sercu Esentepe, oferującej niezrównany luksus i spokój. Położony w niewielkiej odległości od szeregu udogodnień, w tym restauracji, sklepów, aptek, wioski Esentepe i zapierających dech w piersiach plaż, Sea & Hills Villas stano…
Esentepe Blue Investment
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Wieś domków Eksklyuzivnyy zhiloy kompleks s villami i bungalo v Esentepe
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$274,566
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
ekskluzywny kompleks mieszkalny z willami i domkami w cenie mieszkania (w Esentepe)O projekcie:Kompleks składa się z 20 unikalnych willi i bungalowów znajdujących się na naturalnym wzgórzu, który zapewnia wspaniałe widoki i prywatność. Wille na drugiej linii są wyższe niż bungalowy na pierws…
GP real estate
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Willa 3-eh komnatnye villy 390m2 s chastnym basseynom v 400m ot morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$573,783
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 390 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Na sprzedaż 3-pokojowa willa 390m2 z prywatnym basenem 400m od morza!🌊 Wyjątkowa okazja, aby stać się właścicielem luksusowej willi 3-pokojowej z prywatnym basenem zaledwie 400 metrów od morza!O projekcie🏡 The One jest ekskluzywnym kompleksem 19 rezydencji znajduje się w prestiżowej dzielnic…
GP real estate
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Wieś domków Akol Marine - 24 villy u morya
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$215,359
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Akol Marine - 24 wille nad morzemLokalizacja: Yeni Erenkoy45 minut do Iskele60 minut do Famagusta60 minut do lotniska Ercan80 minut do KyreniiO projekcieAkol Marine to zbiór 24 ekskluzywnych willi z widokiem na morze. Projekt znajduje się obok przystani, prywatnej plaży, hotelu i restauracji…
GP real estate
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Willa roskoshnaya 4 komnaty s basseynom hammamom i saunoy v Chatalkoy
Agios Epiktitos, Cypr Północny
od
$686,127
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 4 + 1 z basenem, łaźnią i sauną w ChatalceOferujemy Państwu luksusową willę w stylu klasycyzmu 250 m2 z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Ten dom jest stworzony dla tych, którzy cenią komfort, prestiż i prywatność.Główne cechy:4 przestronne sypialnie6 łazienekWłasny…
GP real estate
