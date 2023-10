Program «Bezpieczny kredyt 2% na pierwsze mieszkanie» wzbudził duże zainteresowanie wśród kupujących na polskim rynku nieruchomości. Według różnych danych, od lipca 2023 roku banki zaakceptowały już około 17 500 tysięcy wniosków o ten kredyt. W tym samym czasie złożono łącznie ponad 63 600 wniosków. Co czeka program dopłat mieszkaniowych w najbliższej przyszłości?

«Około 3000 wniosków o pożyczkę tygodniowo»

Przypomnijmy, że w Polsce 1 lipca 2023 roku zaczął działać program «Bezpieczny kredyt 2% na pierwsze mieszkanie», który zakłada zapewnienie dopłat państwa do zakupu pierwszego mieszkania. Niewątpliwie taka pomoc państwa wywołała prawdziwe poruszenie na polskim rynku nieruchomości, co z kolei doprowadziło do jeszcze szybszego wzrostu cen mieszkań i domów.

Według różnych danych, do września do banków wpłynęło około 63 600 wniosków o udział w programie. Do tego czasu banki zawarły 17 548 umów kredytowych. W ciągu zaledwie 3 miesięcy trwania programu banki zawarły umowy kredytowe o wartości ok. 6,9 miliarda złotych, przy czym średnia kwota kredytu przypadająca na jeden wniosek wyniosła 395,1 tysiąca złotych.

Jednocześnie minister Waldemar Buda zapewnił, że program nie jest zagrożony, a w razie potrzeby fundusz dopłat zostanie zwiększony:

— Trzy miesiące później możemy śmiało powiedzieć, że program «Pierwsze mieszkanie» okazał się sukcesem, o czym świadczą najnowsze statystyki. Żaden z programów mieszkaniowych uruchomionych po 1989 roku nie przyniósł tak wymiernych rezultatów w tak krótkim czasie, jaki jest niezbędny nawet dla największych sceptyków. Jest to program idealnie dopasowany do potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa.

Zainteresowanie ustabilizowało się na poziomie około 3000 wniosków kredytowych tygodniowo. Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego monitorujemy sytuację. W razie potrzeby zwiększymy fundusz, z którego będą udzielane dopłaty w kolejnych latach — dodał minister Buda.

Gdzie mogę uzyskać kredyt 2% na pierwsze mieszkanie?

Obecnie bezpieczny kredyt na 2% oferuje 12 banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze BPS, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank i Banki Spółdzielcze SGB-Bank, VeloBank oraz Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. Ministerstwo podało, że kolejny bank deklaruje gotowość przystąpienia do programu w czwartym kwartale tego roku.

Przypominamy, że bezpieczny kredyt 2% można przeznaczyć na zakup nieruchomości w Polsce zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Maksymalna kwota kredytu wynosi 500 tysięcy złotych dla osoby samotnie wnioskującej i 600 tysięcy złotych dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez współmałżonka lub jeśli jest co najmniej jedno dziecko.

Drugą opcją pomocy ze strony państwa w ramach tego programu jest konto mieszkaniowe. Jest ono wypłacane zgodnie z zasadą oferowaną przez bank, podobnie jak zwykłe konto oszczędnościowe. Jednak w przeciwieństwie do zwykłego konta, zyski są zwolnione z podatku. Oznacza to, że wnioskodawca nie musi płacić 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Konto mieszkaniowe przeznaczone jest dla osób, które planują zakup mieszkania w ciągu najbliższych kilku lat. W tym przypadku minimalna miesięczna rata wynosi 500 złotych (6 000 złotych rocznie), a maksymalna 2 tysiące złotych (24 tysiące złotych rocznie).

Obecnie konto mieszkaniowe oferują trzy banki (Alior Bank, Bank PEKAO i PKO Bank Polski), a trzy kolejne są na etapie akceptacji. Do tej pory założono 3113 kont mieszkaniowych, na których zgromadzono ponad 10 milionów złotych.

Szczegóły dotyczące udziału w programie można znaleźć w artykule «Bezpieczny kredyt 2% na pierwsze mieszkanie».