Jeśli mieszkanie nie różni się tak bardzo od pięknych renderingów, że trzeba długo patrzeć na zdjęcia, aby znaleźć haczyk, to naprawdę jest idealne. To jest dokładnie taka willa na sprzedaż w Tbilisi, a cena wygląda równie pięknie — 1,600,000 dolarów. Co sprzedający oferuje za takie pieniądze?

Ta willa może być kupiona lub wynajęta

W Tbilisi jest dom na sprzedaż o naprawdę imponującej wartości — 1,600,000 dolarów. Ale pierwsze, co rzuca się w oczy, to inna cecha — zdjęcia są tak dobre, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy to aby na pewno renderingi. Ogłoszenie nie pozostawia jednak wątpliwości: willa jest w pełni gotowa do zamieszkania.

Cała willa ma powierzchnię 380 metrów kwadratowych. Jest to dwupiętrowa willa, która składa się z dużej oddzielnej kuchni-jadalni, witrażowego salonu, czterech sypialni.

Pokoje dzienne zasługują na osobny opis. Dwie z czterech sypialni mają powierzchnię 35 metrów kwadratowych i główna sypialna ma powierzchnię 70 metrów kwadratowych. W pokojach dziennych znajdują się oczywiście garderoby z wygodnymi systemami przechowywania oraz łazienki.

Całkowita powierzchnia terenu wynosi 1 hektar. Krajobraz obejmuje kilka budynków gospodarczych, miejsce odpoczynku i rozrywki na werandzie. Co ciekawe, willa ta może być kupiona lub wynajęta.

Ceny mieszkań w Gruzji

Według oficjalnych statystyk koszt nowych mieszkań w Gruzji wzrósł w ciągu ostatniego roku. Roczny wzrost w skali kraju wyniósł około 10%, a w stolicy 17,9%. Co ciekawe, w drugim kwartale 2021 roku ceny zaczęły spadać (-0,4% w stosunku do poprzedniego kwartału). W tym samym czasie można kupić mieszkanie na rynku wtórnym w Gruzji w cenie od 20 000 dolarów.

Według Krajowego Urzędu Statystycznego Gruzji nowe budynki są sprzedawane po 745 dolarów za metr kwadratowy (średnia cena w drugim kwartale 2021 roku). Należy jednak wziąć pod uwagę, że mówimy tu o tzw. czarnej klatce — mieszkania sprzedawane są bez wykończenia. Dla porównania otynkowane mieszkanie z wylewką i instalacją wodno-kanalizacyjną kosztuje około 895 dolarów za metr kwadratowy.