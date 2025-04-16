  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
;
7
ID: 28459
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.   Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.   Struktura i raspored:   Dvije prostrane spavaće sobe Dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom Dvije terase sa otvorenim pogledom (izlaz iz obje sobe i dnevne) Kupatilo Veliki skladišni prostor Obezbijeđeno parking mjesto   Stan je orijentisan ka jugoistoku, što ga čini izuzetno svijetlim i prijatnim tokom cijelog dana. Zahvaljujući pametnom rasporedu, stan pruža funkcionalnost i udobnost za porodičan život ili izdavanje.   Lokacija:   5 minuta hoda do supermarketa Voli, vrtića “Čarli Čaplin” i Tološke šume 10 minuta hoda do vrtića “Lane”, osnovnih škola “Novak Ubović” i “Radojica Perović” Mirno i porodično okruženje, bez gradske buke   Stan se prodaje u potpunosti namješten – uselite se odmah, bez dodatnih ulaganja!

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$187,778
