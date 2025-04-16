  1. Realting.com
  4. Domek Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Domek Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar

Bjelisi, Czarnogóra
od
$554,531
;
5
ID: 28758
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Bar Municipality
  • Wioska
    Bjelisi

O kompleksie

Nedaleko od grada, svega na 1km od centra kao i od plaže, prodaje se kuća u završnoj fazi. Kuća ima četiri spavaće sobe, veliki dnevni boravak i kuhinju, dva kupatila, toalet, ostavu, tri velike terase. Posjeduje i zatvoreni bazen koji se može koristiti tokom cijele godine. Površina stambenog prostora u prizemlju je 158.26m2, a na prvom spratu 108.24m2. Kod objekta nalazi se pet parking mjesta, a posjeduje i garažu. Iz kuće se pruža panoramski pogled prema gradu i moru. Prodaje se kompletno završena (do namještaja).  

Lokalizacja na mapie

Bjelisi, Czarnogóra
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
