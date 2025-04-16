  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Domek Mini hotel - Vila, Mareza

Domek Mini hotel - Vila, Mareza

Podgorica, Czarnogóra
od
$880,208
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28614
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Kuća 211 m² na Prodaju – Smailagića Polje, Kolašin
Smailagica Polje, Czarnogóra
od
$231,201
Willa Good earth Tudorovici
Budva, Czarnogóra
od
$925,372
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$645
Dom klubowy Verona house
Budva, Czarnogóra
od
$117,467
Państwo przegląda
Domek Mini hotel - Vila, Mareza
Podgorica, Czarnogóra
od
$880,208
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chata Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chata Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chata Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chata Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Pokaż wszystko Chata Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Chata Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$2,113
Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chata Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$704
Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Chata Kuća 120 m² na Prodaju – Lastva Grbaljska, Kotor
Lastva Grbaljska, Czarnogóra
od
$469,444
Luksuzne Vile u Lastvi Grbljanskoj - Radanovići ✨ Doživite jedinstveni spoj moderne arhitekture i mediteranske topline u 12 luksuznih vila sa privatnim okruglim bazenom, prostranim dvorištima i terasama. Svaka vila površine 120m² nudi vrhunski dizajn, funkcionalnost i privatnost, sa 3 parkin…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje