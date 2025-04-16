  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Podgorica
  4. Domek Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Domek Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
od
$3,521
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28538
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje je kompletno opremljena kuca na brdu Gorica! Kuca se nalazi u mirnom okruzenju i izolovana je od gradske buke! Posjeduje 7 spavacih soba, prostranu dnevnu sobu, kuhinju, trpezariju, 2 kupatila i toalet! Od dodatnih pogodnosti nudi izdvojen veseraj, grijanje na pelet, klimu u svakoj sobi, rostilj kao i aparat za preciscavanje vode! Kuca je ukupne površine 500m2! Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Chata Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Czarnogóra
od
$308,073
Chata Kuća 300 m² na Prodaju – Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$880,208
Chata Kuća 63 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,056
Chata Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$4,694
Wieś domków
Tivat, Czarnogóra
od
$6,42M
Państwo przegląda
Domek Kuća 500 m² na Izdavanje – Gorica, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$3,521
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Chata Kuća 95 m² na Izdavanje – Donji Kokoti, Podgorica
Podgorica, Czarnogóra
od
$1,467
Izdaje se dvosobna namještena kuća, površine 95m² u Donjim Kokotima u Podgorici. Riječ je o potpuno novoj i neuseljavanoj kuci koja je opremljena novim namještajem, uredjajima i sl. Nalazi se na ogradjenom placu površine 350m² sa dostupna su 3 parking mjesta. Struktura: ulazni hodnik, komfor…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Pokaż wszystko Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Chata Kuća 90 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Czarnogóra
od
$645
Izdaje se dvosobna kuca ukupne kvadrature 90m2, na placu povrsine 700m2! Kuca je nekih 15km udaljena id Podgorice i idealna je za miran zivot!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Dom klubowy TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Czarnogóra
od
$145,776
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Предлагаю к покупке апартаменты в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в окр ужении соснового леса. В непосредственной близости расположены магазины, рестораны, чистые пляжи i престижный район Порто Монтене gr. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному ра…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
284,014
Agencja
Montenegro Intel city
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Czarnogóra
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
16.04.2025
Zezwolenie na pobyt w Czarnogórze: wszystkie sposoby jego uzyskania i niuanse, o których powinieneś wiedzieć
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
20.02.2025
Podatki od nieruchomości w Czarnogórze
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
03.12.2024
Jak kupić nieruchomość w Czarnogórze: analiza cen według regionów i procedury zakupu
Wyświetlić wszystkie publikacje