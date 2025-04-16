Dzielnica mieszkaniowa Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Czarnogóra
$1,350
ID: 28215
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u poslovnoj zoni pored Capital Plaze, izdaje se moderno uređen poslovni prostor površine 80 m².🔹 Lokacija: Zgrada Linea, poslovno srce grada🔹 Površina: 80 m²🔹 Cijena zakupa: 1.150 € mjesečno🔹 Garaža: obezbijeđeno parking mjesto🔹 Namjena: idealno za kancelarije, predstavništva, agencije i druge poslovne aktivnostiProstor je svijetao, funkcionalan i pozicioniran u neposrednoj blizini brojnih institucija, hotela, banaka, restorana i šoping centra. Lokacija garantuje prepoznatljivost, odličnu dostupnost i prestižan poslovni imidž.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
Edukacja
Opieka zdrowotna

