  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Czarnogóra
$587
9
ID: 28478
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Czarnogóra
  • Okolica
    Podgorica Capital City
  • Miasto
    Podgorica

O kompleksie

Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadržajima. Ispred zgrade je dostupan javni parking. Mjesečna cijena zakupa: 500€.

Lokalizacja na mapie

Podgorica, Czarnogóra
