Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Kolasin
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Kolasin, Czarnogóra

;
nieruchomości komercyjne
8
nieruchomości inwestycyjne
4
Hotel Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Hotel w Kolasin, Czarnogóra
Hotel
Kolasin, Czarnogóra
WYŁĄCZENIE INWESTYCYJNOŚCI Eco- Luxury 4 ″ Kompleks Turystyczny na sprzedaż - Kolašin Na sp…
$3,27M
Zostaw prośbę
Hotel 300 m² w Kolasin, Czarnogóra
Hotel 300 m²
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż willi hotelowej w Kolasin, miejsce - Selishte, w pobliżu Kolasin, w kierunku ośr…
$540,765
Zostaw prośbę
Hotel 104 m² w Kolasin, Czarnogóra
Hotel 104 m²
Kolasin, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 104 m²
Ośrodek narciarski Kolashin. Zamknięty kompleks dwudziestu luksusowych willi Wysokość 900m.…
$302,723
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się