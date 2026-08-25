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Hotele na sprzedaż w Prcanj, Czarnogóra

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nieruchomości komercyjne
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6 obiektów total found
Hotel 420 m² w Prcanj, Czarnogóra
Hotel 420 m²
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 420 m²
rzadki nadmorski majątek w Prčanj, jednej z najbardziej uroczych wiosek w zabezpieczonej prz…
$1
VAT
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Hotel 5 079 m² w Prcanj, Czarnogóra
Hotel 5 079 m²
Prcanj, Czarnogóra
Powierzchnia 5 079 m²
Cena: 7,000,000Lokalizacja: Prčanj, Kotor, Czarnogóra (obszar światowego dziedzictwa UNESCO)…
$8,15M
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Hotel 420 m² w Prcanj, Czarnogóra
Hotel 420 m²
Prcanj, Czarnogóra
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 420 m²
a rare seafront estate in Prčanj, one of the most charming villages in the UNESCO-protected …
$1
VAT
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Hotel w Prcanj, Czarnogóra
Hotel
Prcanj, Czarnogóra
Sypialnie 12
Położony w uroczym mieście Prčanj, zaledwie 3 km od Kotor Old Town, Galia oferuje 12 w pełni…
$2,69M
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Hotel 400 m² w Muo, Czarnogóra
Hotel 400 m²
Muo, Czarnogóra
Powierzchnia 400 m²
Butikowy hotel na poziomie europejskim, który nie ma analogów na wybrzeżu Czarnogóry. Jest t…
$2,56M
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Hotel 400 m² w Muo, Czarnogóra
Hotel 400 m²
Muo, Czarnogóra
Sypialnie 5
Powierzchnia 400 m²
Dom jest historycznym zabytkiem architektury, jednym z najstarszych domów w zatoce. Należy d…
$1,74M
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