Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Komercyjne
  4. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Czarnogóra

;
nieruchomości komercyjne
560
restauracje
15
hotele
204
pomieszczenia biurowe
74
Pokaż więcej
Sklep Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Sklep 101 m² w Czarnogóra
Sklep 101 m²
Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Kluczowe podświetlenia Cena: 165,000 EURPowierzchnia: 101 m ² (ok. 50,46 m ² na piętro)Kula:…
$193,639
Zostaw prośbę
Sklep 61 m² w Bar, Czarnogóra
Sklep 61 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 61 m²
Obiekt znajduje się na parterze nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Macedońskiej.Wejście …
$185,092
Zostaw prośbę
Sklep 615 m² w Radanovici, Czarnogóra
Sklep 615 m²
Radanovici, Czarnogóra
Powierzchnia 615 m²
Odkryj doskonałą okazję inwestycyjną w Czarnogórze - nieruchomość komercyjna na sprzedaż w b…
$1,62M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się