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Hotele na sprzedaż w Bar, Czarnogóra

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18 obiektów total found
Hotel 735 m² w 5, Czarnogóra
Hotel 735 m²
5, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 735 m²
124; 735 m2 124; 20 pokoi 124; 18 łazienek 124; sekcja 425 m2 124; basen 124; restauracja 12…
$1,78M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 1 800 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 800 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 18
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 1 800 m²
Apart- hotel na sprzedaż, położony w miejscowości kurort Uteha, na wybrzeżu między Bar i Ulc…
$3,45M
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Monteonline
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Hotel 1 100 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 100 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 13
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 100 m²
Witamy w hotelu Edem, przytulny pensjonat położony w malowniczym mieście Kunje, zaledwie 1,7…
$1,50M
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Agencja
Monteonline
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Hotel w Bar, Czarnogóra
Hotel
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 4
Mini hotel na sprzedaż w Sutomore, gmina Bar. Dom ma powierzchnię 430 m2 i znajduje się na d…
$2,33M
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Hotel 372 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 372 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 372 m²
Na sprzedaż: Aparthotel w Czarnogórze w miejscowości kurortu Chan. 11 niezależnych apartamen…
$491,471
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Hotel 693 m² w 2, Czarnogóra
Hotel 693 m²
2, Czarnogóra
Powierzchnia 693 m²
Liczba kondygnacji 5
🔥 DLA SPRZEDAŻY - Nowy kompleks mieszkalny w lesie sosnowym, zaledwie 200 m od morza!📍 Lokal…
$1,29M
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Hotel 735 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 735 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 735 m²
W pełni wyposażony hotel z nowoczesną dekoracją i funkcjonalny układ jest oferowany na sprze…
$1,78M
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Agencja
Monteonline
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English, Русский, Српски
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Hotel 400 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 400 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 400 m²
Udany i dochodowy biznes nad morzem! Na sprzedaż nowoczesny minihotel w prestiżowym kurorcie…
$1,02M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 1 500 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 500 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 1 500 m²
18 apartamentów 124; basen 124; 1500 m2 bruttoNa sprzedaż oferowany jest w pełni wyposażony …
$1,76M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 510 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 510 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 510 m²
Biznes turystyczny w barze. Aktualny apartament hotel na cały rok zakwaterowanie gości, wyn…
$702,101
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 769 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 769 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 14
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 769 m²
Wielka szansa dla inwestorów i miłośników życia nad morzem! Przedstawiamy minihotel położony…
$886,699
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Agencja
Monteonline
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Hotel 560 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 560 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 560 m²
Witamy w wyjątkowym hotelu w samym sercu Sutomore! Ten uroczy obiekt o łącznej powierzchni 5…
$518,201
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Agencja
Monteonline
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Hotel w Bar, Czarnogóra
Hotel
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 20
Liczba łazienek 18
Hotel w Czarnogórze Z kupą dla 17 numerów w BECHICHI.- Powierzchnia 472 m2. 5 pięter + pomie…
$2,32M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel 700 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 700 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 16
Liczba łazienek 16
Powierzchnia 700 m²
Wspaniały hotel na sprzedaż w malowniczym mieście Bar, zaledwie 300 metrów od wybrzeża! Ten …
$2,13M
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Agencja
Monteonline
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Hotel 1 470 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 470 m²
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 24
Liczba łazienek 24
Powierzchnia 1 470 m²
Nowy hotel na sprzedaż w ramach kompleksu Soho City zbudowanego w 2019 rokuKompleks, zbudowa…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Hotel w Bar, Czarnogóra
Hotel
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 6
Hotel znajduje się w Sutomore. 4-piętrowy apartament hotel posiada zieloną powierzchnię z su…
$558,014
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Hotel w Bar, Czarnogóra
Hotel
Bar, Czarnogóra
Sypialnie 24
$1,12M
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Hotel 1 500 m² w Bar, Czarnogóra
Hotel 1 500 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 1 500 m²
Bar UtehaNa sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel o powierzchni 1500 m2 w Uteha. Wykres 900 m2. Istnie…
$1,55M
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