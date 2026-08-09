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Hotele na sprzedaż w Tivat, Czarnogóra

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10 obiektów total found
Hotel 242 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 242 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Oferujemy na sprzedaż zarejestrowany dwupiętrowy budynek mieszkalny z lokalami komercyjnymi …
$1,68M
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Monteonline
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Hotel 179 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 179 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy apartament z widokiem na morze 180 ° w Porto Czarnogóra - Boka Place Doświadcz …
$2,09M
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Hotel 192 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 192 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 192 m²
Szukasz wysokiej wydajności i gotowych inwestycji w sercu głównego górskiego kurortu Czarnog…
$495,170
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Agencja
Monteonline
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TekceTekce
Hotel 55 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 55 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 55 m²
Prezentujemy na sprzedaż atrakcyjną komercyjną przesłankę o powierzchni 55 metrów kwadratowy…
$253,343
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Agencja
Monteonline
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Hotel 284 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 284 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Cena: 2,520,000 EUR Powierzchnia mieszkalna: 215 m ² Powierzchnia tarasu: 69 m ² Odkryj l…
$2,93M
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Hotel 1 110 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 1 110 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 12
Powierzchnia 1 110 m²
Odległość do morza wynosi 350 m. Łączna powierzchnia 110 mkw., W tym podziemny garaż Powie…
$1,85M
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Hotel 401 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 401 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 401 m²
Hotel in Tivat 401 M2 jest dostępny do sprzedaży i czynsz długoterminowy. Na sprzedaż jest …
$1,70M
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Hotel w Tivat, Czarnogóra
Hotel
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
W spokojnej okolicy, zaledwie 700 m od morza i najbliższej plaży, minihotel jest na sprzedaż…
$1,63M
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Hotel 750 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 750 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 750 m²
Tivat, Wyspa Kwiatów. Hotel operacyjny z 9 pokojami W pełni zalegalizowane, pozwolenie na bu…
$1,08M
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Hotel 570 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 570 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 3
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$1,48M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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