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Hotele na sprzedaż w Sveti Stefan, Czarnogóra

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3 obiekty total found
Hotel 536 m² w Sveti Stefan, Czarnogóra
Hotel 536 m²
Sveti Stefan, Czarnogóra
Powierzchnia 536 m²
hotel sveti Stefan 536 M2 9 mieszkań, każde z widokiem na morze, prywatną łazienkę i kuchn…
$2,62M
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Hotel w Sveti Stefan, Czarnogóra
Hotel
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 30
Liczba łazienek 30
Hotel znajduje się w kurorcie St. Stephen - jest to wizytówka Czarnogóry, najdroższy kurort …
$5,85M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 1 700 m² w Sveti Stefan, Czarnogóra
Hotel 1 700 m²
Sveti Stefan, Czarnogóra
Sypialnie 12
Powierzchnia 1 700 m²
Opis Riwiera Budva, dystrykt St. Stephen. Istniejący luksusowy hotel 5 * w najpiękniejszym m…
$3,78M
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