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Domy na sprzedaż w Malta

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Gozo Region
120
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628 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej, ten przestronny dom terraced zapewnia komfortowe ży…
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Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnia Townhouse w Zejtun, bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Obiekt s…
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Szeregowiec w Mosta, Malta
Szeregowiec
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten nieskazitelny, w pełni umeblowany, tradycyjny maltański dom bez trudu łączy w sobie zaby…
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Dom 4 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 4 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten wyjątkowy, współczesny dom charakteru doskonale łączy autentyczne maltańskie dziedzictwo…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wyjątkowy obiekt położony jest w spokojnej okolicy, ale dogodnie blisko codziennych udog…
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Dom 3 pokoi w Bugibba, Malta
Dom 3 pokoi
Bugibba, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten w pełni umeblowany terraced dom znajduje się w pożądanej dzielnicy pomiędzy Saliną i Nax…
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Dom 3 pokoi w Luqa, Malta
Dom 3 pokoi
Luqa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w rdzeniu wsi Luqa w miejskim obszarze ochrony, ten terraced dom jest obecnie preze…
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Dom 3 pokoi w Luqa, Malta
Dom 3 pokoi
Luqa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w rdzeniu wsi Luqa w miejskim obszarze ochrony, ten terraced dom jest obecnie preze…
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Dom 5 pokojów w Valletta, Malta
Dom 5 pokojów
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Naprawdę piękny dom charakteru, przebudowany i schowany za ogrodami Dolnej Barrakki, z niezw…
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Szeregowiec w Santa Venera, Malta
Szeregowiec
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny kamienica jest sprzedawany półprzebudowany z 270m2 ogród w santa Venera. Pokoje skład…
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Dom 3 pokoi w Bahrija, Malta
Dom 3 pokoi
Bahrija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten darmowy obiekt w Bahrija rozciąga się około 637 metrów kwadratowych w spokojnej okolicy …
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Dom 3 pokoi w Mqabba, Malta
Dom 3 pokoi
Mqabba, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż nieruchomości: wspaniały Character House w Mqabba oferuje doskonały potencjał dl…
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Szeregowiec w Floriana, Malta
Szeregowiec
Floriana, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Położony w doskonałej dzielnicy UCA Floriana, ten wyjątkowy dom oferuje wyjątkową okazję inw…
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Dom 1 pokój w Qrendi, Malta
Dom 1 pokój
Qrendi, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten tradycyjny dom wiejski w Qrendi położony jest na przestronnej działce o powierzchni 2.40…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Przedstawiamy doskonałą willę dostępną jako nieruchomość na sprzedaż w formie powłoki, przyj…
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Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwa sypialnie w Marsie. Bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień. Ten obiekt składa s…
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Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Gotowy do poruszania się w domu Semi- Odłączony terraced w Zabbar Odkryj ten pięknie wykońc…
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Dom 3 pokoi w Qrendi, Malta
Dom 3 pokoi
Qrendi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj ponadczasowy urok zmieszany z nowoczesnym komfortem w tej wyjątkowej trzypokojowej ka…
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Dom 3 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom Terraced znajduje się w tym UCA obszarze Victoria. Nieruchomość składa się z sali powita…
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Dom 4 pokoi w Qala, Malta
Dom 4 pokoi
Qala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Dom znajduje się na obrzeżach i spokojnej miejscowości QALA, ale blisko do wszystkich udogod…
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Dom w Bahrija, Malta
Dom
Bahrija, Malta
Położony w malowniczej wsi Bahrija, to 10- tumoli gospodarstwa jest kwitnącą przystań zrówno…
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Szeregowiec w Dingli, Malta
Szeregowiec
Dingli, Malta
Sypialnie 3
Urocze na sprzedaż nieruchomości w południowej-po miejscowości Dingli to 3 sypialnia Townhou…
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Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Townhouse w Rabat z dużym tylnym ogrodem i pełną przestrzenią powietrzną. Nieruchomość posia…
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Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nawrócony dom charakteru znajduje się w Zabbar, niedawno zbudowany i wykończony w 2026 roku,…
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Szeregowiec w Xaghra, Malta
Szeregowiec
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom 1, Ten dobrze zaplanowany dom w Victorii, Gozo oferuje hojne przestrzenie mieszkalne na …
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Dom 3 pokoi w Saint Lawrence, Malta
Dom 3 pokoi
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 3
Historyczne FARMHOUSE / Dawny młyn UCA Area, San Lawrenz, Gozo Rzadka okazja do nabycia his…
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Szeregowiec w Zabbar, Malta
Szeregowiec
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż: Uroczy Terraced House w Zabbar Ten przytulny, w pełni umeblowany dom dwupokojo…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ATTARD 124; WYŁĄCZENIE AGENCJI SOLI 124; LUKSURY FULY DETACHED VILLA Z POOLĄ - Tylko z Excel…
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Szeregowiec w Balzan, Malta
Szeregowiec
Balzan, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten niedawno wymieniony kamienica posiada trzy sypialnie i trzy łazienki, położony w pożądan…
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Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Rzadki 6-Sypialnia Rental Investment Property w Paola, 3-piętrowy dom, wyjątkowy potencjał w…
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Typy nieruchomości w Malta.

wille
bungalow
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Parametry nieruchomości w Malta

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