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Domy na sprzedaż w Northern Region, Malta

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Naxxar
28
Rabat
28
Mosta
28
Swieqi
27
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185 obiektów total found
Willa w Mosta, Malta
Willa
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luksusowa willa na sprzedaż Mosta Położony w jednym z Mostas najbardziej wysublimowanych ob…
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Dom 3 pokoi w Xemxija, Malta
Dom 3 pokoi
Xemxija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Atrakcyjny do sprzeda? y nieruchomoœæ w po? udniowej miejscowości Wardija charakterystyczny …
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Położony w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów willi Melliehas, nieruchomości te z…
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Wprowadzenie luksusowego i współczesnego arcydzieła w malowniczej okolicy Mellieha, Malta. T…
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Dom 4 pokoi w Mtarfa, Malta
Dom 4 pokoi
Mtarfa, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Duży terraced dom położony w tym bardzo poszukiwanym obszarze Mtarfa. Nieruchomość składa si…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Rzadko na sprzedaż nieruchomości w Madliena pięknie przedstawiona willa w formie powłoki, kt…
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Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Uroczy Grand Townshouse w miejskim obszarze ochrony Rabat. Nieruchomość składa się z pięknej…
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Dom 5 pokojów w Rabat, Malta
Dom 5 pokojów
Rabat, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Obecnie jest przekształcony, 5 sypialnia Townhouse znajduje się w tej prestiżowej okolicy Ra…
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Willa 10 pokojów w Attard, Malta
Willa 10 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa, trojańska, półoddzielna willa w bardzo pożądanej dzielnicy mieszkalnej Misrah Kol…
$2,21M
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Położony w bardzo pożądanym Santa Maria Estate, ten wyjątkowy oddzielny willa oferuje wspani…
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Szeregowiec 10 pokojów w Naxxar, Malta
Szeregowiec 10 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Naxxar - Uroczy Townshouse w pożądanym obszarze UCA wsi, oferuje doskonałą mieszankę komfort…
$843,928
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Willa w Mgarr, Malta
Willa
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Wille na sprzedaż 124; Bidnija Rzadka szansa na posiadanie willi w jednym z najbardziej spok…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Rzadka okazja do nabycia willi Semi Detached, oferowanej w formie powłoki, idealna dla nabyw…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta willa oferuje Ci doskonałą okazję do posiadania kawałek raju. Te luksusowe wille znajdują…
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Dom w Mosta, Malta
Dom
Mosta, Malta
PIANO POZZO San Giacomo Ragusa Budynek o powierzchni około 800m ² obejmuje; Dom Magazyn Sta…
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Dom 6 pokojów w Gharghur, Malta
Dom 6 pokojów
Gharghur, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Położony w spokojnej alejce w bardzo sough- after wsi rdzeń Gharghur, ten nienawrócony Dom z…
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Bungalow w Mellieha, Malta
Bungalow
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży w pełni odłączony bungalow, położony na obszarze około 1600 m kw. Przestronne zakwatero…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A New Standard of Modern Living: dwie ekskluzywne luksusowe wille, z myślą o nowoczesnej arc…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Piękny Bungalow, zbudowany na litym skalnym klifie, z wybitnym panoramicznym widokiem na San…
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Willa w Mgarr, Malta
Willa
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten świetny deweloper oferuje rzadką okazję do zbudowania wyrafinowanego, półoddzielnego bun…
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Dom 9 pokojów w Mellieha, Malta
Dom 9 pokojów
Mellieha, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony w jednym z najbardziej wysuniętych po Malcie obszarów mieszkalnych, ten w pełni odd…
$2,24M
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Dom 2 pokoi w Dingli, Malta
Dom 2 pokoi
Dingli, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jednym z rodzajów, ten dom wiejski w jednej z najlepszych części tej wsi, może być jako plac…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
SANTA MARIJA ESTATE - Te trzy designerskie półwyselekcjonowane wille są wysoko wykończone, p…
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Dom 4 pokoi w Rabat, Malta
Dom 4 pokoi
Rabat, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
4 sypialnia Terraced House w Rabat, ta nieruchomość jest bardzo centralne i blisko do wszyst…
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Dom 2 pokoi w Rabat, Malta
Dom 2 pokoi
Rabat, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piękny i wysoce nawrócony Dom Charakter, położony w jednym z Maltas najbardziej sught- after…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Duży w pełni oddzielony willa bungalow 3000sqm z otaczającym dojrzały ogród duży basen i pok…
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Dom w Mosta, Malta
Dom
Mosta, Malta
Giarratana (Ragusa) Pokój Cóż, 12 dat gruntów 180, 000
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Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uroczy dom w Naxxar, położony w bardzo sought- after obszarze w odległości spaceru od wszyst…
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Dom 4 pokoi w Rabat, Malta
Dom 4 pokoi
Rabat, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Umieszczone w bardzo pożądanym miejscu 990 mkw w Bingemma, ta wyjątkowa okazja rozwoju stano…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
MELLIEHA- Wielka okazja do nabycia willi w jednym z najbardziej pożądanych miejsc Maltas nad…
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Typy nieruchomości w Northern Region.

wille
bungalow
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Northern Region, Malta

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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