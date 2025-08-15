Domy na sprzedaż w Zurrieq, Malta

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Dom 3 pokoi w Zurrieq, Malta
Dom 3 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Dom Charakter (Nieskonwertowany) w Zurrieq z dużą ilością cech rozłożonych na 360m ² zi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zurrieq, Malta
Dom 3 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Plot na gospodarstwo rolne, położony na około 650 mkw ziemi, położony w najlepszej okolicy Z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zurrieq, Malta
Szeregowiec
Zurrieq, Malta
Sypialnie 2
Dom miejski składający się z 2 sypialni, łazienki, kuchni / salon / jadalnia i łazienka
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Zurrieq, Malta
Dom 5 pokojów
Zurrieq, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Ten unikalny dom terraced, położony na spokojnych obrzeżach Zurrieq, oferuje rzadką okazję d…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zurrieq, Malta
Szeregowiec
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 sypialnie Townhouse w Zurrieq
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zurrieq, Malta
Dom 3 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy terraced dom w spokojnym mieście Zurrieq jest idealnym domem rodzinnym. 3 przestr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Zurrieq, Malta
Dom 1 pokój
Zurrieq, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Ten uroczy dom charakter w Zurrieq jest doskonałą okazją dla osób poszukujących unikalnej i …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Zurrieq, Malta
Dom 5 pokojów
Zurrieq, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Historyczny stary Zurrieq w pełni oddzielony Dom położony na obrzeżach Zurrieq pełne autenty…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Zurrieq, Malta
Dom 4 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten uroczy 4 sypialnia, 2 łazienka jest idealnym domem dla osób poszukujących mieszanki nowo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zurrieq, Malta
Dom 3 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten oszałamiający terraced dom w Zurrieq jest teraz dostępny na sprzedaż. Z trzech przestron…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zurrieq, Malta
Dom 3 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcony dom położony na obrzeżach Zurrieq od setek lat z zezwolenia na pobyt.Budyn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zurrieq, Malta
Dom 3 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy trzy sypialnie, dwie łazienki terraced dom znajduje się w spokojnym mieście Zurri…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zurrieq, Malta
Szeregowiec
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten przestronny dwupoziomowy dom Townhouse oferuje wszechstronną przestrzeń mieszkalną z 3 s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
