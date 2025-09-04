Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w South Eastern Region, Malta

Valletta
4
Marsascala
14
Zejtun
14
Zabbar
13
104 obiekty total found
Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Willa w Kappa Odkryj tę rzadką okazję do posiadania oddzielnej willi na 450m ² działce w je…
Cena na żądanie
Dom w Zabbar, Malta
Dom
Zabbar, Malta
Zabbar - Nieprzekształcony Dom z dużym ogrodem znajduje się w obszarze UCA. Dom ma powierzch…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Valletta, Malta
Szeregowiec
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Valletta Townhouse idealne dla B n b lub wynajem inwestycji składającej się z salonu. Oddzie…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy Townhouse / dom wiejski położony jest w spokojnych obrzeżach Zejtuna, oferując za…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Kalkara, Malta
Dom 3 pokoi
Kalkara, Malta
Sypialnie 3
piękny jasny kamienica znajduje się na obrzeżach Kalkara Niedawno odnowiony i gotowy do poru…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Zabbar, ten strukturalnie dźwiękowy właściwość ofe…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni umeblowane przytulne Converted Townhouse znajduje się w samym sercu miasta, jego 300…
Cena na żądanie
Dom 4 pokoi w Xghajra, Malta
Dom 4 pokoi
Xghajra, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Cztery sypialnie terraced dom w Xghajra składający się z wejścia salon, kuchnia / jadalnia, …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Bardzo dobrze zachowane Townhouse, położony w tej spokojnej dzielnicy mieszkalnej Cospicua. …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birgu, Malta
Szeregowiec
Birgu, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Szukasz uroczej i dobrze utrzymanej nieruchomości w historycznym miejscu? Nie szukaj dalej n…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Marsascala, Malta
Dom 3 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ciężko przyjść! W pełni oddzielony nieskonwertowany dom rozłożony na tumolo ziemi (1175m2) n…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Plac dla kamienicy znajduje się w Marsie granicy z Qormi. Potencjał do budowy nowoczesnego d…
Cena na żądanie
Dom 5 pokojów w Paola, Malta
Dom 5 pokojów
Paola, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
PALAZZO - Jeden z najstarszych domów w Paoli z 1700 roku•Nieruchomość z dużą imponującą podw…
Cena na żądanie
Dom 4 pokoi w Birgu, Malta
Dom 4 pokoi
Birgu, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Piękny palazzo o wspaniałe widoki na morze Układ składa się z sali wejścia połączone salon j…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piękny Character House, który został niedawno odnowiony do najwyższych standardów, położony …
Cena na żądanie
Dom w Kalkara, Malta
Dom
Kalkara, Malta
Nieprzekształcony dom wiejski w Kalkarze z dużym kawałkiem ziemi o powierzchni około 34,100 …
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Kalkara, Malta
Dom 3 pokoi
Kalkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj te 2 zadziwiające 3-pokojowe domy rolne położone między Kalkara i Birgu. Począwszy od…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Cospicua, Malta
Dom 3 pokoi
Cospicua, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo dobrze utrzymane Terraced House o przestronnym otwartym planie życia / jadalnia, oddz…
Cena na żądanie
Dom 4 pokoi w Marsascala, Malta
Dom 4 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nieprzekształcony dom w spokojnej okolicy na obrzeżach Bahrija o powierzchni 675m ². Twarzą …
Cena na żądanie
Dom 2 pokoi w Tarxien, Malta
Dom 2 pokoi
Tarxien, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piękny dom charakteru na sprzedaż w Tarxien. Składa się z kuchni / jadalnia / pokój dzienny …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birgu, Malta
Szeregowiec
Birgu, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Townhouse w głównym placu na 4 piętrach z miejscem na windę. Nieruchomość jest idealna zarów…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4-pokojowy dom w Bormla z niesamowitymi widokami. Ten obiekt składa się z kuchni / życia / j…
Cena na żądanie
Willa 11 pokojów w Cospicua, Malta
Willa 11 pokojów
Cospicua, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Dom 4 pokoi w Marsascala, Malta
Dom 4 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Jeden na milion 300-letni dom wiejski położony w bardzo spokojnej wsi na obrzeżach Marsascal…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Kalkara, Malta
Dom 3 pokoi
Kalkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kalkara - Nieprzekształcony duży zestaw gospodarstw domowych W cichej okolicy jeszcze blisko…
Cena na żądanie
Dom 1 pokój w Cospicua, Malta
Dom 1 pokój
Cospicua, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - Wchodząc do foyer tego projektanta ukończonego House of Character wchodzi do w…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ładnie wykończone Townhouse w cichej dzielnicy mieszkalnej w Paola. Zakwaterowanie składa si…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Marsa, Malta
Dom 3 pokoi
Marsa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży dom narożny w cichej dzielnicy mieszkalnej w Marsie z dużymi pokojami i ogrodem. Wielki…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Marsaxlokk, Malta
Dom 3 pokoi
Marsaxlokk, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Terraced House na sprzedaż kilka sekund od promenady. Na parterze znajduje się kuchnia / jad…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwa sypialnie w Marsie. Bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień. Ten obiekt składa s…
Cena na żądanie
Typy nieruchomości w South Eastern Region.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w South Eastern Region, Malta

z garażem
Tanie
Luksusowe
