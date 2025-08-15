Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Paola
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Paola, Malta

szeregowcy
4
12 obiektów total found
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ładnie wykończone Townhouse w cichej dzielnicy mieszkalnej w Paola. Zakwaterowanie składa si…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Paola, Malta
Willa
Paola, Malta
Liczba łazienek 4
Piękny w pełni odłączony Villa zestaw na 3 Drogi bardzo dobrze Lit dodatkowe duże pokoje nie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Paola, Malta
Dom 5 pokojów
Paola, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
PALAZZO - Jeden z najstarszych domów w Paoli z 1700 roku•Nieruchomość z dużą imponującą podw…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Dom 5 pokojów w Paola, Malta
Dom 5 pokojów
Paola, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Piękny, nienawrócony dom postaci w pięknym miejscu w Paola.Ta nieruchomość sięga 500 lat wst…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny gotowy do przeniesienia się do 3 dwuosobowej sypialni kamienica jest wielką okazjąPow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Paola, Malta
Dom 1 pokój
Paola, Malta
Sypialnie 1
Terraced dom w Paola
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Paola, Malta
Dom 4 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten uroczy terraced dom jest idealnym domem rodzinnym, znajduje się w spokojnym mieście Paol…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Uroczy Townhouse w sercu Paoli. Otoczony wszystkimi udogodnieniami. Po wejściu duży korytarz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paola, Malta
Dom 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
PAOLA Odkryj terraced dom położony w UCA. Obiekt ten oferuje przestronny salon, idealny do p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Paola, Malta
Dom 4 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom z tarasem, w tym jego nad przestrzenią powietrzną i piwnicy, plus, załączony poziom ulic…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Paola, Malta
Dom 2 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Dobrze rozbudowany Well Lit Character House w środku Paola Również idealne dla gniazda klasy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Gotowy, aby przejść do, ten wysoce przekształcony Townhouse jest w pełni umeblowany, w tym u…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się