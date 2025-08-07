Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Cospicua, Malta

szeregowcy
7
11 obiektów total found
Dom 1 pokój w Cospicua, Malta
Dom 1 pokój
Cospicua, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - Wchodząc do foyer tego projektanta ukończonego House of Character wchodzi do w…
Cena na żądanie
Willa 11 pokojów w Cospicua, Malta
Willa 11 pokojów
Cospicua, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Podwójny narożnik w Cospicua. Konwersja w bardzo wysoki standardowy sposób. Oferowane w form…
Cena na żądanie
TekceTekce
Dom 2 pokoi w Cospicua, Malta
Dom 2 pokoi
Cospicua, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dom z dwoma sypialniami w Bormla. Ten obiekt składa się z jednego garażu ulicznego poziomu z…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Cospicua, Malta
Dom 3 pokoi
Cospicua, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo dobrze utrzymane Terraced House o przestronnym otwartym planie życia / jadalnia, oddz…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten niedawno przebudowany dom posiada cztery sypialnie i dwie łazienki. Na poziomie gruntu z…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
A 2 Sypialnia Parter Maisonette w centralnej części Cospicua.Maisonette oferuje kuchnię, sie…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Cottonera w 3 miastach w Cospicua, Wielki Townhouse z autorytetem planowania dla 4 sypialni …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Bardzo dobrze zachowane Townhouse, położony w tej spokojnej dzielnicy mieszkalnej Cospicua. …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
5 sypialnia Townhouse w Bormla bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiek…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4-pokojowy dom w Bormla z niesamowitymi widokami. Ten obiekt składa się z kuchni / życia / j…
Cena na żądanie
