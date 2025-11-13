Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Swieqi, Malta

Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dzia? ka o powierzchni 1.565 m kw z pozwoleniami na zbudowanie cudownej, luksusowej willi w …
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowy na rynku jest to SEMI DETACHED VILLA, położony zaledwie rzut kamieniem od plaży St. Geo…
Cena na żądanie
Dom 3 pokoi w Swieqi, Malta
Dom 3 pokoi
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nestled in the sought-after area of Ibrag?g, this beautifully converted terraced house offer…
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni oddzielona willa cieszy się pięknym krajem i widokiem na morze znajduje się w jednym…
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowa Shell formie Villa w najspokojniejszej części Madliena znajduje się na wysokim terenie …
Cena na żądanie
Bungalow w Swieqi, Malta
Bungalow
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni oddzielony Bungalow, położony w cichej ulicy w Swieqi, oferuje dużą kuchnię kombinow…
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Nestled in the elevated tranquillity of Madliena, this villa stands as an embodiment of styl…
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Semi oddzielona Villa znajduje się w tym głównym obszarze Swieqi
Cena na żądanie
Dom 1 pokój w Swieqi, Malta
Dom 1 pokój
Swieqi, Malta
Sypialnie 1
2 Przyległe Terraced Domy w doskonałej dzielnicy mieszkalnej Idealny do rozwoju
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta duża, nowo wybudowana, w pełni oddzielona willa cieszy się niesamowitym, niezakłóconym kr…
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
NA
Cena na żądanie
Dom 5 pokojów w Swieqi, Malta
Dom 5 pokojów
Swieqi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Jeden z rodzaju Character House położony na obrzeżach Ibrag. Ten piękny obiekt wyposażony je…
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
NA
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Możliwość nabycia absolutnie unikalnej, półoddzielnej willi w najbardziej spektakularnej lok…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 3 pokoi w Swieqi, Malta
Dom wolnostojący 3 pokoi
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Locatedinmadliena, ThisSpacious (Approx.170SQM), WellmainedandDesignedtopfloormisonette Aliv…
$699,498
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Luksusowa, nowo wybudowana willa, która ma być sprzedawana w formie powłoki składającej się …
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Luksusowy nowo wybudowany półwyseparowany willa składa się z 3 sypialni wszystkie z łazienką…
Cena na żądanie
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wybitna willa na masywnej działce w najbardziej ekskluzywnym obszarze Malty. Ten wybitny obi…
Cena na żądanie
