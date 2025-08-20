Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Zejtun, Malta

Dom 4 pokoi w Zejtun, Malta
Dom 4 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Wyśmienicie Skończone 3- Sypialnia House of Character z prywatnym basenem i 2 / 3 -Garaż sam…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zejtun, Malta
Dom 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Historyczny Dom z Vast Potencjał w Zejtun Odkryj ten unikalny i nienawrócony Dom, położony …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom w Zejtun, Malta
Dom
Zejtun, Malta
Zejtun terraced dom w pięknym miejscu na obrzeżach. Dobrze były sprzedawane w pełni umeblow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Zejtun, Malta
Dom 4 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Konwertowane granice nieruchomości w Zejtun Pełna autentycznych cech historycznych 1.5 tumol…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zejtun, Malta
Dom 3 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Dom charakteru w Zejtunie. Ten wyjątkowy i pełen potencjalnych nienawróconych dom jest w bar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronne 450 m2 Townhouse w Hojny 250 m2 Back Garden i 200 m2 Build- Up Area. Odkryj pote…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom w Zejtun, Malta
Dom
Zejtun, Malta
Gospodarstwo rolne na sprzedaż w Zejtun z 3 Tumoli gruntów rolnych Ta nieruchomość znajduje…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy Townhouse / dom wiejski położony jest w spokojnych obrzeżach Zejtuna, oferując za…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Zejtun, Malta
Dom 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Miły, nienawrócony dom charakteru położony w głównej miejscowości Zejtun.•Po wejściu znajdą …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Zejtun, Malta
Dom 4 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcony Dom Charakter w ładnej okolicy na obrzeżach Zejtun.•Acomodation krótko skł…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Zejtun, Malta
Dom 5 pokojów
Zejtun, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Nieprzekształcony duży dom znaków na obrzeżach Zejtuna.Lovely lokalizacja oferuje zarówno kr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom w Zejtun, Malta
Dom
Zejtun, Malta
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nieruchomość parter w UCA z ukończoną fasadą, w tym niedawno odnowiony drewniany balkon i ot…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
W samym sercu starej części Zejtuna, ten uroczy stary dom posiada mieszankę elegancji i char…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
