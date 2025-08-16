Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Zabbar, Malta

13 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
4 duże domy w bardzo spokojnej okolicy w Zabbar. Zakwaterowanie składa się z sali powitalnej…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
300-letni przebudowany dom charakter z wewnętrznymi ukamienowanymi schodami w bardzo ładnej …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wielkie granice na farmie Zabbar.•Duży plac budowlany, który ma być przebudowany ponownie dz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Bungalow w Zabbar, Malta
Bungalow
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Bungalow na 2 Tumoli na obrzeżach Zabbar z odległych poglądów kraju Plata mierzy około 1704m…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Zabbar, ten strukturalnie dźwiękowy właściwość ofe…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały obiekt w Zabbar jest idealnym połączeniem elegancji i komfortu. Z 2 przestronn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w uroczym mieście Zabbar, ten piękny dom terraced jest idealnym domem rodzinnym. Z …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom w Zabbar, Malta
Dom
Zabbar, Malta
Zabbar - Nieprzekształcony Dom z dużym ogrodem znajduje się w obszarze UCA. Dom ma powierzch…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Zabbar, Malta
Willa
Zabbar, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Piękny 6 Sypialnia Gospodarstwa w tej cichej okolicy Zabbar, ale blisko do wszystkich udogod…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zabbar, Malta
Szeregowiec
Zabbar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Na sprzedaż w Haz- Zabbar•Dla osób poszukujących luksusowych domów z przestronnymi ogrodami,…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten uroczy Character House w Zabbar oferuje nowoczesną przestrzeń mieszkalną z 2 sypialniami…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przedstawiam niezwykły dwoisty dom w Zabbar! Ten designer- wykończony skarb, częściowo umebl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piękny Character House, który został niedawno odnowiony do najwyższych standardów, położony …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
