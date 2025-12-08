Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Malta

2 obiekty total found
Szeregowiec 8 pokojów w Hamrun, Malta
Szeregowiec 8 pokojów
Hamrun, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
Zostaw prośbę
Dom 11 pokojów w Gharghur, Malta
Dom 11 pokojów
Gharghur, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Gharghur - A tastefully converted House of Character, boasting authentic features, situated …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
