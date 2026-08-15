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Wille na sprzedaż w Malta

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Northern Region
85
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South Eastern Region
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144 obiekty total found
Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Przedstawiamy doskonałą willę dostępną jako nieruchomość na sprzedaż w formie powłoki, przyj…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ATTARD 124; WYŁĄCZENIE AGENCJI SOLI 124; LUKSURY FULY DETACHED VILLA Z POOLĄ - Tylko z Excel…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta willa oferuje Ci doskonałą okazję do posiadania kawałek raju. Te luksusowe wille znajdują…
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Willa w Rabat, Malta
Willa
Rabat, Malta
Elegancka półwyselekcjonowana willa w Tal- Virtù, Rabat Na hojnej 340m ² działce w jednym z…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta willa oferuje Ci doskonałą okazję do posiadania kawałek raju. Te luksusowe wille znajdują…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w cichej i prestiżowej dzielnicy Attard, ta nowoczesna willa obejmuje pięć poziomów…
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TekceTekce
Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta willa oferuje Ci doskonałą okazję do posiadania kawałek raju. Te luksusowe wille znajdują…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Doświadczyć luksusu życia w najlepszym. Willa (4A) znajduje się na 500 m2 powierzchni oferuj…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni oddzielona willa cieszy się pięknym krajem i widokiem na morze znajduje się w jednym…
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Willa w Iklin, Malta
Willa
Iklin, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Ten wspaniały 5 sypialnia, 4 łazienka willa oferuje luksusowy i przestronny salon. Na imponu…
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Willa 9 pokojów w Attard, Malta
Willa 9 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
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Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nowoczesna w pełni oddzielona willa zakończyła się wysokimi standardami i znajduje się w bar…
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Willa w Mosta, Malta
Willa
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luksusowa willa na sprzedaż Mosta Położony w jednym z Mostas najbardziej wysublimowanych ob…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Semi- Detached Villa sprzedawane w formie powłoki, o powierzchni około 360 mkw w tym bardzo …
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Willa w Balzan, Malta
Willa
Balzan, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Majestic Detached Villa rozciąga się prawie 1000 m2 z niezrównaną obecnością architektoniczn…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 371 m²
Liczba kondygnacji 3
Town House in Sliema
$10,69M
VAT
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Imponująca w pełni odosobniona willa w prestisyjnym Mensija Położony w jednym z Maltas najb…
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Willa w Swieqi, Malta
Willa
Swieqi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wybitna willa na masywnej działce w najbardziej ekskluzywnym obszarze Malty. Ten wybitny obi…
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Willa w Luqa, Malta
Willa
Luqa, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nieskazitelnie zachowana willa, o powierzchni około 1000m2. Zakwaterowanie składa się z sali…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Niezwykle przechowywane Villa w tej prestiżowej okolicy San Pawl tat- Targa. Nieruchomość sk…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Siedmiopokojowa willa znajduje się w bardzo pożądanym Santa Maria Estate w Mellieha, jednym …
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
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Willa w Marsascala, Malta
Willa
Marsascala, Malta
Sypialnie 6
Odkryj ten wyśmienity narożny dom w miejscowości KAPPARA, starannie wykończony zgodnie z naj…
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Willa w Birzebbuga, Malta
Willa
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa W Birzebbugia mierząc 5 tumoli ziemi
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Rzadka okazja do nabycia willi Semi Detached, oferowanej w formie powłoki, idealna dla nabyw…
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Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Ta wyjątkowa willa znajduje się w południowej części Ogrodów Monterosa i jest oferowana na e…
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Willa w Santa Venera, Malta
Willa
Santa Venera, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
SANTA VENERA Ta imponująca, w pełni oddzielona willa znajduje się w centralnej, bardzo przys…
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Willa w Mellieha, Malta
Willa
Mellieha, Malta
Położony w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów willi Melliehas, nieruchomości te z…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Willa ta znajduje się w Birguma oferuje przestronną kuchnię open- plan, salon i jadalnia, wr…
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Parametry nieruchomości w Malta

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