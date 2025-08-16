Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Attard, Malta

wille
10
12 obiektów total found
Szeregowiec w Attard, Malta
Szeregowiec
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo odnowiony Townhouse położony w tej bardzo poszukiwanej miejscowości Attard, centralnie …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ATTARD - Rzadka okazja, aby uzyskać bardzo jasny dom półwyselekcjonowany w jednym z Attards …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Duży, jasny Villa zestaw w tym bardzo cichym poszukiwanym miejscu w Attard Misrah Kola. Korz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa 8 pokojów w Attard, Malta
Willa 8 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 620 m²
ATTARD - Wysokiej jakości willa na 530 m² ziemi składająca się z holu wejściowego, dużego od…
$1,76M
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ta znakomita, w pełni oddzielona willa oferuje luksusowe doświadczenie życiowe z imponującym…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Attard, Malta
Dom 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Znakomicie przebudowany trzypokojowy dom charakter znajduje się w UCA obszarze Attard, i bli…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
W pełni odizolowana willa znajduje się w tym bardzo poszukiwanym obszarze Misrah Kola Wywołu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - Attard - Nowa na rynku, jasna i bardzo przestronna willa z masywnym prywatnym …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Przestronne Villa w najlepszej części Misrah Kola ma prywatny ogród z miejscem na basen jasn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sprzedawany w formie muszli Villa znajduje się w tym bardzo poszukiwanym obszarze w Attard M…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W Attard znajduje się półoddzielna willa z podjazdem 3-4 samochodów i bezpiecznym garażem na…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta dobrze zachowana i przestronna willa, znajduje się w bardzo cichej okolicy Attard. Po wej…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
