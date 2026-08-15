Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mieszkania
  4. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Malta

;
Valletta
14
Saint Julians
83
Sliema
124
Msida
45
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 293 obiekty total found
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Ten jasny i przestronny apartament położony jest w jednym z najbardziej wysuniętych po Birki…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Sliema 3- Sypialnia Parter Maisonette On Plan Doskonała okazja, aby uzyskać 3-pokojowe mais…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Xewkija, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
XEWKIJA APARTAMENTY Z POULĄ KOMUNIKACYJNĄ Ekscytujący nowy rozwój mieszkalny w Xewkija oferu…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Marsascala Przestronne 4-Sypialnia Apartament w Bella Vista. Nowy na rynku! Przestronny apar…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Sliema 3-pokojowe apartamenty na sprzedaż na planie. Przestronne, ładny układ, i w bardzo so…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Swieqi, Malta
Mieszkanie
Swieqi, Malta
Nowoczesny apartament na sprzedaż w Swieqi Położony w dzielnicy mieszkalnej Swieqi, ten dob…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Uroczy apartament na 3 piętrze na długo pozwolić na Zebbug Malta. Składa się z kuchni / jada…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Na sprzedaż Plan 2 - Penthouse Sypialnia w Sliema Fantastyczna okazja, aby zabezpieczyć now…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ready-to-Move-Into Penthouse in Beautiful Mgarr Odkryj ten wyjątkowy 3-sypialnia, 2-łazienk…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży apartament jest sprzedawany wykończone z wyjątkiem drzwi i łazienek. Składa się z przes…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Siggiewi, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Siggiewi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Te piękne 2 pokojowe apartamenty z dużym otwartym planem kuchnia salon prowadzący do sypialn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zurrieq, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór apartamentów na obrzeżach Zurrieq pomiarowych aplikacji 90 m2. Oczekuje się, że projek…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duplex Samotny Maisonette Przyjazny układ wejścia i posiadania oddzielnej kuchni i pomieszc…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tarxien, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Tarxien, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten 3-sypialnia, 1 łazienka parter apartament w Tarxien, Malta, jest przystępną opcją do wyn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Elegant 3 Sypialnia Residence w Xlendi, Gozo Odkryj wyrafinowane wybrzeże życia w tym piękni…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament z 1 sypialnią prowadzącą na podwórze i inną sypialnię prowadzącą do pr…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten 2 sypialnia, 2 łazienka Maisonette znajduje się w malowniczej miejscowości Marsascala. D…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy PENTHOUSE z Oszałamiającym widokiem na morze w Nadur, Gozo Ten wyjątkowy penthous…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Santa Venera, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Santa Venera, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Te apartamenty Santa Venera oferują komfortowe i praktyczne przestrzenie mieszkalne z jednym…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór 2 / 3 sypialni Maisionettes w Birkirkara. Bardzo centralne i blisko wszystkich udogodn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mosta, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przestronne Maisonette na sprzedaż w Mosta 174sq m Położony w cichej i poludniowej dzielnic…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mosta, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wprowadzenie na sprzedaż nieruchomości w Mosta: 2 sypialnie, 2 łazienki Maisonette, która za…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament z 3 sypialniami położony w doskonałej okolicy Ta Giorni St Julians, idealny jako …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Gharghur, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Gharghur, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten piękny 3 sypialnia, 2 apartament łazienka jest teraz na nowym rynku i czeka na jego nowy…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Mosta Przestronne 1- Sypialnia + 1 badanie Penthouse z widokiem na kraj Nowy PH położony w …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Qormi, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Szukasz przestronnej i nowoczesnej przestrzeni życiowej w Qormi? Ten 3 sypialnia, 2 apartame…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Valletta, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Valletta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż: Excellent Apartament w Sought- Po obszarze Central Valletta Położony w Vallett…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzy apartamenty są sprzedawane wykończone, z wyłączeniem drzwi i łazienek są budowane w tym…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesny Penthouse na sprzedaż na planie w południowo-po obszarze Msida, oferując przestro…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy devloption, centralnie położony w sercu Kappa. Wszystkie apartamenty będą sprzedawane w…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Malta.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Malta

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się