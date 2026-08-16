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Domy na sprzedaż w Gozo Region, Malta

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Victoria
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120 obiektów total found
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wyjątkowy obiekt położony jest w spokojnej okolicy, ale dogodnie blisko codziennych udog…
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Dom 2 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 2 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy dom TARACED jest sprzedawany na planie i w formie powłoki z widokiem na dolinę z tarasu…
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Willa w Gharb, Malta
Willa
Gharb, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Ten wyjątkowy 6-pokojowy, 6-łazienkowy VILLA do wynajęcia w Gharb jest wykończony elegancki …
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Dom 4 pokoi w Kercem, Malta
Dom 4 pokoi
Kercem, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Czteropokojowy dom znaków znajduje się w Kercem. Ta właściwość charakteryzuje się typowymi c…
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Dom 2 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 2 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy 260m kw. dom TARACED jest sprzedawany na planie i w formie powłoki z widokiem na dolinę…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Wspaniałe możliwości rozwoju w centrum Marsalforn, Gozo. Pierwsza lokalizacja! Nie przegap t…
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
* Wspaniały Terraced House w Victoria, Gozo * Witaj w swoim wymarzonym domu w sercu Victori…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Ten wyjątkowy, architektoniczny dom z charakterem w Haz- Zebbug został przerobiony na perfek…
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Szeregowiec w Ghajnsielem, Malta
Szeregowiec
Ghajnsielem, Malta
Na sprzedaż: Wyjątkowa szansa rozwoju w Ghajnsielem, Gozo! Położony w spokojnej i spokojnej…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Duże Townhouse w sercu Zebbug (UCA Area) True Gem z niekończącym się potencjałem! Położony …
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Szeregowiec w Xaghra, Malta
Szeregowiec
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
WIKTORIA TOWNHOUSE: DOM DRUGI Ten atrakcyjny dom w Victoria, Gozo oferuje hojny i dobrze zap…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piękny dom położony na obrzeżach Zebbug i cieszyć się całkowitą prywatnością. Ta unikalna ni…
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Dom w Zebbug, Malta
Dom
Zebbug, Malta
ZEBBUG Rzadka okazja do renowacji w okolicy po południu, ta nieruchomość jest idealnym proje…
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Dom 5 pokojów w Nadur, Malta
Dom 5 pokojów
Nadur, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Duży nawrócony dom, w tej spokojnej okolicy Nadur. 5 sypialnia 5 łazienka, z dużym pokładu b…
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Dom 3 pokoi w Saint Lawrence, Malta
Dom 3 pokoi
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Na sprzedaż Terraced House w San Lawrenz, Gozo (Plan: 124; Prywatny basen) Ten wyjątkowy ter…
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Dom 3 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W pełni wykończone 3-Sypialnia TARACED Dom na sprzedaż Xaghra, Gozo Cena: 690 000 Wyjątkowa…
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Dom 7 pokojów w Ghasri, Malta
Dom 7 pokojów
Ghasri, Malta
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Jest to jeden z rodzaju nieruchomości, stary styl Farma znajduje się w samym sercu Ghasri, n…
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Dom w Zebbug, Malta
Dom
Zebbug, Malta
Poznaj Haz- Zebbug i podziwiać jego trwałe budynki wapienne, chłodne latem i przytulne w zim…
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Dom 5 pokojów w Xewkija, Malta
Dom 5 pokojów
Xewkija, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ta oszałamiająca nieruchomość w południowo-po lokalizacji Xewkija jest idealna dla większych…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Nieprzekształcony Dom Charakter w sought- after Zebbug, oferowane z oryginalnego kileb i dos…
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Dom 5 pokojów w Nadur, Malta
Dom 5 pokojów
Nadur, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
NADUR TARACED HOUSE: Prezentacja domu nr 5, elegancki i hojnie proporcjonalny pobyt stanowią…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Witaj w swoim przyszłym domu marzeń! Ta nieruchomość jest oszałamiająca 5 sypialnia, 3 łazie…
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Dom 4 pokoi w Ghasri, Malta
Dom 4 pokoi
Ghasri, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ten oszałamiający 4 sypialnie, 4 chaty łazienkowe w osobliwej miejscowości Ghasri jest prawd…
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Dom 3 pokoi w Saint Lawrence, Malta
Dom 3 pokoi
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 3
Historyczne FARMHOUSE / Dawny młyn UCA Area, San Lawrenz, Gozo Rzadka okazja do nabycia his…
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Dom 4 pokoi w Saint Lawrence, Malta
Dom 4 pokoi
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Doświadcz uroku czasu minęło w Gozo z tej pięknej 4 sypialnia, 5 łazienka Dom położony w spo…
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Dom 3 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy dom Terraced z widokiem na Dolinę i basen na sprzedaż Zebbug, Gozo Fantastyczna okazja…
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Szeregowiec w Xaghra, Malta
Szeregowiec
Xaghra, Malta
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Piękny Townhouse z wielkim ogrodem znajduje się w sercu Victorii, w pobliżu wszystkich udogo…
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Dom w Saint Lawrence, Malta
Dom
Saint Lawrence, Malta
Na sprzedaż Terraced House w San Lawrenz, Gozo (Plan: 124; Prywatny basen) Ten wyjątkowy ter…
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Szeregowiec w Xaghra, Malta
Szeregowiec
Xaghra, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
VICTORIA (RABAT) TOWNHOUSE: Townhouse z dużym ogrodem i wielkim potencjałem Usytuowany na ho…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Oszałamiające 3- Sypialnia Terraced House na obrzeżach Zebbug. Połączony garaż i pełna przes…
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Typy nieruchomości w Gozo Region.

wille
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Parametry nieruchomości w Gozo Region, Malta

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