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Domy na sprzedaż w Central Region, Malta

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Sliema
12
Msida
3
Birkirkara
26
Attard
16
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91 obiekt total found
Szeregowiec w Balzan, Malta
Szeregowiec
Balzan, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Urocze Townhouse z basenem w Balzan Położony w spokojnej części malowniczej miejscowości Ba…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W tętniącym życiem centrum chronionej przez Birkirkara strefy UCA, ten darmowy dom znaków zo…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale Freehold Uroczy 2-sypialnia, 2-łazienka darmowy dom oferuje doskonałą mi…
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Szeregowiec w Balzan, Malta
Szeregowiec
Balzan, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten niedawno wymieniony kamienica posiada trzy sypialnie i trzy łazienki, położony w pożądan…
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Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
SLIEMA TOWNHOUSE DLA SPRZEDAŻY 875.000 OBSZAR UCA 2 Sypialnia i Potencjał dla 3 Sypialnia.…
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Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic Sliemas zaledwie kilka kroków od Balluta…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
WIELKIE TOWNHOUSE DLA SPRZEDAŻY BIRKIRKARA Wyjątkowa okazja do posiadania przestronnego, w …
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Dom 3 pokoi w Attard, Malta
Dom 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia, 3 Łazienka Terraced House na planie, Sprzedawane w formie powłoki. Fantastyczn…
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Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Miejski dom położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Sliemie (obszar Savoy), ten przestronn…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ATTARD 124; WYŁĄCZENIE AGENCJI SOLI 124; LUKSURY FULY DETACHED VILLA Z POOLĄ - Tylko z Excel…
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Willa w Sliema, Malta
Willa
Sliema, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Specjalnie wykończona willa w najbardziej prestiżowej dzielnicy Sliema Property składa się z…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Znajduje się w wybitnym miejscu, w tym domu znajduje się przytulna hala wejściowa, kuchnia, …
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Szeregowiec w Msida, Malta
Szeregowiec
Msida, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w południowo-po obszarze Msida, ten przestronny dom oferuje praktyczny układ idealn…
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Bungalow w Iklin, Malta
Bungalow
Iklin, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Ten oddzielony bungalow wydaje się być oszałamiającą nieruchomością, która łączy luksus z fu…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku! Sprzedawane w cenie targowej jest ten duży nieprzekształcony Townhouse z 2 we…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten unikalny nienawrócony dom charakteru w sercu birkirkara. Składa się z 11 pokoi z widokie…
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Szeregowiec w Santa Venera, Malta
Szeregowiec
Santa Venera, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten uroczy dom z dwoma sypialniami znajduje się centralnie w bardzo widocznym miejscu, zaled…
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Bungalow w Iklin, Malta
Bungalow
Iklin, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Bungalow w Iklin z 4965 mkw ziemi 8 samochodów jazdy w i 6 garaż samochodowy 4 sypialnie 2 ł…
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Willa w Iklin, Malta
Willa
Iklin, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Półfabrykat Semi Detached Villa na dzia? ce ok. 400 m kw. znajduje si? w pięknej okolicy Ikl…
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Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Sypialnie 14
Liczba łazienek 3
Wybitny w pełni oddzielony VILLA prawdziwej doskonałości, oferujący wielki design, rozmiar i…
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Szeregowiec w Lija, Malta
Szeregowiec
Lija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Jest to niezwykła okazja do posiadania projektanta w prestiżowym sercu wioski Lijas, miejsca…
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Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
W jednym z najbardziej prestiżowych ulic w Sliemas, ta rzadka okazja oferuje dwufrontową kam…
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Dom 4 pokoi w San Gwann, Malta
Dom 4 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Odkryj luksus mieszkający w najlepszym miejscu z naszej pięknej nowej willi, gotowy w formie…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY DWOICH WŁAŚCIWOŚCI Rzadka szansa inwestycyjna oferująca zarówno komfor…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Birkirkara - Nieprzekształcona kamienica w bardzo centralnej lokalizacji w Birkirkara, która…
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Willa w Santa Venera, Malta
Willa
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dobrze prezentowany dom oferuje 3 sypialnie i 2 łazienki, ułożone, aby zapewnić elastyczne, …
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Willa w Balzan, Malta
Willa
Balzan, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Majestic Detached Villa rozciąga się prawie 1000 m2 z niezrównaną obecnością architektoniczn…
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Dom 4 pokoi w Balzan, Malta
Dom 4 pokoi
Balzan, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Piękny Palazzo zestaw na ok. 2 tumoli ziemi znajduje się w tym bardzo poszukiwanej wsi Balza…
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Willa w Iklin, Malta
Willa
Iklin, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Bardzo duży w pełni oddzielony Villa znajduje się w tym bardzo poszukiwanym obszarze Iklin Z…
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Dom 3 pokoi w Attard, Malta
Dom 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Doskonała okazja, aby nabyć Terraced House w tym poszukiwaniu miasta i dać mu swój indywidua…
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Typy nieruchomości w Central Region.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Central Region, Malta

z garażem
z Ogród
z Taras
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