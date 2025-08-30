Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Mosta, Malta

wille
3
27 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
TENUTA GIAFANTI SAN GIACOMO Contrada Giafanti około 1 km od wiejskiej wioski San Giacomo, of…
Cena na żądanie

Dom 4 pokoi w Mosta, Malta
Dom 4 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w bardzo cichej dzielnicy mieszkalnej na przychodzi to w pełni i ekspertyzy w pełni…
Cena na żądanie

Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Mosta: Centralnie położony - osobliwy, częściowo przebudowany dom charakteru UCA z dużą iloś…
Cena na żądanie

Tut TravelTut Travel
Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uroczy dom w Mostas UCA Obszar z unikalnych funkcji Położony w samym sercu obszaru ochrony …
Cena na żądanie

Willa w Mosta, Malta
Willa
Mosta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
W pełni umeblowana willa znajduje się w odległości 2 km od morza jest rozmieszczona na dwóch…
Cena na żądanie

Dom 4 pokoi w Mosta, Malta
Dom 4 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Charakterystyczna kamienista farma o powierzchni ok. 260m ² z około 3 etteri ziemi w kraju p…
Cena na żądanie

Willa w Mosta, Malta
Willa
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
San Giacomo Montesano Duża własność rolnicza, składająca się z około 4 hektarów (40,000m2) z…
Cena na żądanie

Dom 1 pokój w Mosta, Malta
Dom 1 pokój
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Casetta znajduje się w pięknej wsi San Giacomo Montesano o powierzchni około 29,000 m2
Cena na żądanie

Dom w Mosta, Malta
Dom
Mosta, Malta
PIANO POZZO San Giacomo Ragusa Budynek o powierzchni około 800m ² obejmuje; Dom Magazyn Sta…
Cena na żądanie

Dom 1 pokój w Mosta, Malta
Dom 1 pokój
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Masseria Montesano•Piękny dom wybudowany w 1890 roku, na wsi San Giacomo wśród wzgórz drzew …
Cena na żądanie

Dom w Mosta, Malta
Dom
Mosta, Malta
Giarratana (Ragusa) Pokój Cóż, 12 dat gruntów 180.000 EUR
Cena na żądanie

Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
San Giacomo Montesano - RAGUSA Dom wiejski położony w pięknej wsi Montesano Obiekt posiada d…
Cena na żądanie

Willa w Mosta, Malta
Willa
Mosta, Malta
Liczba łazienek 3
Miejsce zamieszkania znajduje się w centralnej części Malty na obrzeżach Mosty Posiada rozle…
Cena na żądanie

Dom w Mosta, Malta
Dom
Mosta, Malta
San Martino, Ragusa. Dom składa się z 10 pokoi, w tym garażu Podłogi mezzaninowe Dziedzinie…
Cena na żądanie

Dom 5 pokojów w Mosta, Malta
Dom 5 pokojów
Mosta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ragusa, oferujemy na sprzedaż charakterystyczny i starożytny dom o powierzchni około 450m ² …
Cena na żądanie

Dom w Mosta, Malta
Dom
Mosta, Malta
Comiso Villa 300sq m Ziemia 5000m2 z 50 drzewami oliwnymi i innymi drzewami owocowymi Cóż..…
Cena na żądanie

Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
COMISO Tenuta Mangiapan jest kilka km od zamku Donnafugata, jest rozmieszczony na około 30 h…
Cena na żądanie

Dom 1 pokój w Mosta, Malta
Dom 1 pokój
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Zapierające dech w piersiach widoki na GIARATANA Strona kraju oferuje wiejski budynek, który…
Cena na żądanie

Dom 5 pokojów w Mosta, Malta
Dom 5 pokojów
Mosta, Malta
Sypialnie 5
Schowany za zamiatającymi drzewami, ten przytulny dom wydaje się, że przybyłeś na weekend be…
Cena na żądanie

Szeregowiec w Mosta, Malta
Szeregowiec
Mosta, Malta
Nieprzekształcona kamienica o powierzchni 360 m ², o dużej powierzchni zewnętrznej ponad 200…
Cena na żądanie

Dom 4 pokoi w Mosta, Malta
Dom 4 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom wiejski 1818 Chiaramonte Gulfi Obiekt zakwaterowania o powierzchni około 260m kw otoczon…
Cena na żądanie

Bungalow w Mosta, Malta
Bungalow
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
San Giacomo Pięknie przekonwertowany 4 dwupokojowy dom gotowy do przeprowadzki.• Nieruchomoś…
Cena na żądanie

Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
300-letni gustownie przerobiony Dom charakteru w najbardziej prestiżowej części tej wsi sali…
Cena na żądanie

Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Mosta Przewodniczący Ten pięknie przerobiony, gotowy do poruszania się Dom Charakter jest za…
Cena na żądanie

Dom 2 pokoi w Mosta, Malta
Dom 2 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Duży grunt o powierzchni 21 Tumoli z migdałami, drzewami carob i oliwą oraz cysterną do prze…
Cena na żądanie

Szeregowiec w Mosta, Malta
Szeregowiec
Mosta, Malta
Usytuowany na uroczej działki około 320 m2 w spokojnej Obszar UCA, ten wyjątkowy obiekt ofer…
Cena na żądanie

Dom 3 pokoi w Mosta, Malta
Dom 3 pokoi
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
House of Character for Sale Mosta (UCA Area, No Stamp Duty) Ten uroczy dom bezproblemowo łą…
Cena na żądanie

