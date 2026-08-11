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Domy na sprzedaż w Naxxar, Malta

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wille
15
bungalow
4
28 obiektów total found
Szeregowiec 10 pokojów w Naxxar, Malta
Szeregowiec 10 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Naxxar - Uroczy Townshouse w pożądanym obszarze UCA wsi, oferuje doskonałą mieszankę komfort…
$843,928
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Rzadka okazja do nabycia willi Semi Detached, oferowanej w formie powłoki, idealna dla nabyw…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A New Standard of Modern Living: dwie ekskluzywne luksusowe wille, z myślą o nowoczesnej arc…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Duży w pełni oddzielony willa bungalow 3000sqm z otaczającym dojrzały ogród duży basen i pok…
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Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uroczy dom w Naxxar, położony w bardzo sought- after obszarze w odległości spaceru od wszyst…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Niezwykle przechowywane Villa w tej prestiżowej okolicy San Pawl tat- Targa. Nieruchomość sk…
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Willa 12 pokojów w Naxxar, Malta
Willa 12 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 12
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj nowoczesny luksus w tej wykwintnej, półoddzielnej willi położonej w wysoce pożądanej …
$2,09M
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Te dwie wyjątkowe wille znajdują się w bardzo wysublimowanej części San Pawl Tat- Targa, co …
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Dom 4 pokoi w Naxxar, Malta
Dom 4 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Specyficznie przeliczane Dom charakteru znajduje się w tym bardzo poszukiwanym obszarze Naxx…
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Dom 3 pokoi w Naxxar, Malta
Dom 3 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
NAXXAR - Nieprzekształcony dom charakteru znajduje się krok od głównego kościoła. Składa się…
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Willa w Bahar ic Caghaq, Malta
Willa
Bahar ic Caghaq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Odkryj niezrównany luksus w tej wspaniałej willi położony w prestiżowej dzielnicy Bahar Ic C…
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Dom w Naxxar, Malta
Dom
Naxxar, Malta
Liczba łazienek 2
Uroczy dwulicowy dom charakteru, doskonale położony krok od głównego kościoła. Ten dom wita …
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Dom w Naxxar, Malta
Dom
Naxxar, Malta
Duży - UCA kamienica z zatwierdzonymi pozwoleniami na basen i windę. Rzadka okazja do nabyc…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
SOLE AGENCY - wybitny nowoczesny Semi Detached Villa położony w jednym z najlepszych obszaró…
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Bungalow w Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
1.100m ² w pełni oddzielony bungalow z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze w tym…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Semi- Detached Villa sprzedawane w formie powłoki, o powierzchni około 360 mkw w tym bardzo …
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
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Bungalow w Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
San Pawl Tat- Targa, Naxxar - Wyjątkowy nowoczesny 4 sypialnia w pełni oddzielony bungalow c…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Willa ta znajduje się w Birguma oferuje przestronną kuchnię open- plan, salon i jadalnia, wr…
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Bungalow w Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow
Bahar ic Caghaq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wysoko wykończone Bungalow ustawiony nad tumolo z dużym basenem i dojrzałym ogrodem korzysta…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowana, nowoczesna willa w Birgumie, z widokiem na morze z niesamowitym garażem i d…
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Bungalow 7 pokojów w Naxxar, Malta
Bungalow 7 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Willa w Bahar ic Caghaq, Malta
Willa
Bahar ic Caghaq, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
W jednym z najbardziej pożądanych obszarów w Maghtab znajduje się elegancka i elegancka will…
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Dom 1 pokój w Bahar ic Caghaq, Malta
Dom 1 pokój
Bahar ic Caghaq, Malta
Sypialnie 1
Bardzo duży Dom położony w tej spokojnej okolicy Maghtab o powierzchni około 22,500 m2 ziemi…
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Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wybór 2 półwyseparowanych willi 2 garaże piwniczne i 2 baseny wody słodkiej
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Dom 10 pokojów w Naxxar, Malta
Dom 10 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 850 m²
NAXXAR - Dom postaci w najlepszej dzielnicy Naxxar, otoczony charakterem i urokiem i połączo…
$1,88M
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Willa w Bahar ic Caghaq, Malta
Willa
Bahar ic Caghaq, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Położony w bardzo ładnym i dość obszarze Bahar ic- Caghaq cieszyć się zarówno widokiem na mo…
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Dom 10 pokojów w Naxxar, Malta
Dom 10 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 3
NAXXAR - Expertly converted House Of Character to a luxury home with all the modern comforts…
$1,58M
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