Domy na sprzedaż w Birzebbuga, Malta

szeregowcy
7
15 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Dom 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
FARMHOUSE in Birzebbuga --- Plac budowlany 125m2 + 500 gruntów
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom w Birzebbuga, Malta
Dom
Birzebbuga, Malta
Ten uroczy terraced dom w pięknym mieście Birzebbugia jest teraz dostępny na sprzedaż. Z tra…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
170m kw. Townhouse znajduje się w pobliżu kościoła jest sprzedawany bez konwersji. Składa si…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Dom 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom wiejski o powierzchni 600 mkw, położony na wsi B 'Bugia, z pięknymi krajobrazami i dalek…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 kondygnacja do defelacji w Birzebbugia
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Birzebbuga, Malta
Dom 4 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten oszałamiający 4 sypialnia, 2 łazienka dom w uroczym mieście Birzebbugia jest teraz dostę…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 1 pokój w Birzebbuga, Malta
Dom 1 pokój
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 1
Dwa dobrze utrzymane nieprzekształcone gospodarstwa rolne na działce około 7868m ² (7 tumoli…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Dom 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten piękny, 3 sypialnia, 3 łazienka terraced dom jest teraz na sprzedaż w Birzebbugia. Posia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom na obrzeżach birzebbugi Ładny garaż 3 / 4 sypialnia Duża kuchnia życia prowadząca do tar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 1
Townhouse w Birzebbuga dla deweloperów.70x19 stóp4 plus jeden obszarzwrócenie uwagi na ładne…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
To urocze. Nieprzekształcony Birzebbuga kamienica znajduje się w pobliżu ładnej zatoki i ofe…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Birzebbuga, Malta
Dom 3 pokoi
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany Dom z pemitami w ręku i prawie wykończony basenem. Mierniki nieruchomości w …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Blok dla rozwoju w Birzebbugia. 24 x 62 stopy (72 stopy łącznie z podwórzem)
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Willa w Birzebbuga, Malta
Willa
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa W Birzebbugia mierząc 5 tumoli ziemi
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Dom w rogu potrzebuje konwersji 80 m2 powierzchni Przestrzeń powietrzna Jard Oferuje widok n…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
