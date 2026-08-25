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Domy na sprzedaż w Birkirkara, Malta

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27 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Masywny nieprzekształcony duży dom charakteru w B 'Kara z przestrzenią powietrzną i możliwoś…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale Freehold Uroczy 2-sypialnia, 2-łazienka darmowy dom oferuje doskonałą mi…
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Dom w Birkirkara, Malta
Dom
Birkirkara, Malta
Wyjątkowy obiekt położony w jednym z najbardziej znanych obszarów Birkirkaras, oferujący wie…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Nowo wybudowany Terraced House o 112m2 wewnętrzny i 27.44m2 zewnętrzny. Składa się z 2 Sypia…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowoczesny i dobrze prezentowany terraced dom położony w cichej dzielnicy mieszkalnej Birkir…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W tętniącym życiem centrum chronionej przez Birkirkara strefy UCA, ten darmowy dom znaków zo…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Znajduje się w wybitnym miejscu, w tym domu znajduje się przytulna hala wejściowa, kuchnia, …
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Birkirkara - Nieprzekształcona kamienica w bardzo centralnej lokalizacji w Birkirkara, która…
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Dom 1 pokój w Birkirkara, Malta
Dom 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Duże Townhouse o powierzchni około 740m2 w bardzo dobrej lokalizacji w Birkirkara Ideal dla …
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Willa w Birkirkara, Malta
Willa
Birkirkara, Malta
Willa w Birkirkara z trzema sypialniami i garaż jednoosobowy. Obiekt posiada komfortowy salo…
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Dom 4 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 4 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Położony w cichej alejce, ten nieprzekształcony Dom Charakter jest zbudowany na działce o po…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Zapraszamy do tego oszałamiającego 2 sypialnie, 3 łazienka kamienica znajduje się w sught- a…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku! Sprzedawane w cenie targowej jest ten duży nieprzekształcony Townhouse z 2 we…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Piękny nieskonwertowany 3 sypialnie Dom z charakterem z możliwością zrobienia basenu Good Va…
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Dom 4 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 4 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten wyjątkowy, współczesny dom charakteru doskonale łączy autentyczne maltańskie dziedzictwo…
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Dom 5 pokojów w Birkirkara, Malta
Dom 5 pokojów
Birkirkara, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Położony w samym sercu obszaru ochrony miejskiej Birkirkaras, ten niezwykły 550-letni dom ch…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten unikalny nienawrócony dom charakteru w sercu birkirkara. Składa się z 11 pokoi z widokie…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
WIELKIE TOWNHOUSE DLA SPRZEDAŻY BIRKIRKARA Wyjątkowa okazja do posiadania przestronnego, w …
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten przestronny, nowo odnowiony Townhouse jest doskonałą mieszanką nowoczesności i komfortu,…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Odkryj ten przestronny 3 / 4 sypialnia kamienica w samym sercu Birkirkara, idealnie położony…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY DWOICH WŁAŚCIWOŚCI Rzadka szansa inwestycyjna oferująca zarówno komfor…
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Dom 5 pokojów w Birkirkara, Malta
Dom 5 pokojów
Birkirkara, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ten nieprzekształcony dom charakteru, położony w samym sercu Birkirkara, oferuje rzadką okaz…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej, ten przestronny dom terraced zapewnia komfortowe ży…
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Dom 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten uroczy dom postaci doskonale łączy tradycyjny urok z ogromnym potencjałem. Wejście otwie…
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Willa 11 pokojów w Birkirkara, Malta
Willa 11 pokojów
Birkirkara, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
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Dom 1 pokój w Birkirkara, Malta
Dom 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Bardzo duży obiekt o powierzchni około 820sqms w bardzo spokojnej okolicy w Mriehel Bardzo d…
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Dom 4 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 4 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Pięknie przerobione Gospodarstwo rolne położone na około 2 tumoli ziemi cieszące się niezakł…
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