Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Ryga
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Ryga, Łotwa

;
hotele
8
pomieszczenia biurowe
17
pomieszczenia produkcyjne
4
dochodowa nieruchomość
40
Pokaż więcej
213 obiektów total found
Dochodowa nieruchomość 749 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 749 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 749 m²
Liczba kondygnacji 3
Prestiżowa lokalizacja budynku sprawia, że jest on szczególnie atrakcyjny dla rozwoju inwest…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 672 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 672 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 672 m²
Oferujemy na sprzedaż lokale handlowe w ekskluzywnym miejscu o łącznej powierzchni 672.1 m2,…
$2,70M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 3 013 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 3 013 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 013 m²
Piętro 4/4
Centrum biurowe na granicy starego miasta - przy jednej z największych i najbardziej prestiż…
$7,56M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zakład produkcyjny 7 400 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 7 400 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 7 400 m²
Oferujemy na sprzedaż kompleks magazynów i zakładów produkcyjnych.Powierzchnia budynków wyno…
$4,19M
Zostaw prośbę
Sklep 228 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 228 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż powierzchni handlowej w centrum Brivibas ulicy 133Wysoki przepływ osób i samocho…
$211,401
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne 660 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 660 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 660 m²
Piętro 1/1
Sprzedaż nowych ogrzewanych magazynów o powierzchni 996,5 metrów kwadratowych. Liczniki w po…
$974,697
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 302 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 302 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 302 m²
Na sprzedaż jest funkcjonująca przestrzeń handlowa dla sklepu, salonu, praktyki medycznej, i…
$721,566
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 581 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 581 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 581 m²
Piętro 3/3
Unikalną ofertą jest Domovlasie w bardzo korzystnym miejscu, prawie na rozdrożu ulic Pernava…
$1,28M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 220 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 220 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 220 m²
Ekskluzywna narożna sala restauracyjna na sprzedaż w Starej Rydze przy promenadzie 11. Listo…
$763,135
Zostaw prośbę
Sklep 357 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 357 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 357 m²
Nowy projekt Lofts & Rosegold na rok 2020.Lokale handlowe na 1 piętrze.Powierzchnia całkowit…
$1,68M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dochodowa nieruchomość 664 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 664 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 664 m²
Piętro 4/4
Dom na sprzedaż w sercu Starej Rygi, na ulicy. Peldu.Budynek został zbudowany w 1890 roku. i…
$821,837
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/5
Lokale handlowe na sprzedaż w doskonałej lokalizacji na rogu ulicy Marijas i Pērses Street, …
$91,102
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 6 780 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 6 780 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 6 780 m²
Oferujemy rentowne nieruchomości na sprzedaż, zlokalizowane w aktywnej części Rygi, przy uli…
$5,28M
Zostaw prośbę
Hotel 1 094 m² w Ryga, Łotwa
Hotel 1 094 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 094 m²
Na sprzedaż całkowita powierzchnia 1 '094 m2, która znajduje się na 3-6 piętrach obok budynk…
$2,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne 220 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 220 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/4
Dom uliczny, wejście od podwórza i ulicy, wejście od ulicy, opłata parkingowa, oddzielny szl…
$840,877
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Vezaki, jest to jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Rydze. Jest to stara wios…
$1,75M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
dobrze rozwinięta infrastruktura
$233,257
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dochodowa nieruchomość 697 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 697 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 697 m²
Piętro 7/7
Sprzedajemy zabytkowy budynek.W 1552 roku w tym miejscu po raz pierwszy wymieniono stodołę z…
$1,61M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Piętro 1
Nieruchomość komercyjna w samym sercu Starej Rygi - ulicy Meistaru jest oferowana na sprzeda…
$524,829
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 2 279 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 2 279 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 279 m²
Liczba kondygnacji 3
Budynek handlowy w Purvciems, który jest obecnie wykorzystywany jako centrum handlowe. Budyn…
$2,28M
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 5 346 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 5 346 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 13
Powierzchnia 5 346 m²
Piętro 1/2
Sprzedaż obiektu handlowego na Balta Street 3Na sprzedaż obiekt komercyjny idealny do magazy…
$741,867
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 70 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 70 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Budynek z przodu, wejście zarówno od podwórza jak i ulicy, okna naprzeciwko ulicy, pojedyncz…
$360,876
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 230 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 230 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/6
Na sprzedaż nieruchomość w samym centrum na 1 piętrze - świetne miejsce na restaurację, bist…
$989,244
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 122 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 122 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/7
Budynek został całkowicie zrekonstruowany i odrestaurowany, nowe konstrukcje podtrzymujące, …
$707,019
Zostaw prośbę
Dochodowa nieruchomość 317 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 317 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 5
Inwestycja na wynajem na sprzedaż na starym mieście! Obiekt położony jest w spokojnej częśc…
$2,33M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 3 722 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 3 722 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 722 m²
Oferujemy na sprzeda? budynek administracyjny w dzielnicy Riga Portu Handlowego.Budynek może…
$616,823
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 2 094 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 2 094 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 094 m²
Oferujemy na sprzedaż lokale do nocnego klubu / imprezy / koncertu w samym centrum Rygi, w k…
$5,77M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Na sprzedaż działki 2195 m2 w Rydze, Dārzciems, dzielnicy między ulicami Nīcgales, Dārzciema…
$229,018
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Nieruchomości komercyjne 4 670 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 4 670 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 4 670 m²
Budynek magazynowy z biurem przy ulicy Katlakalna o powierzchni 4670 m2, w tym magazyn 3889 …
$2,08M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 926 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 926 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 926 m²
Piętro 6
Podłoga strychu 6-piętrowego budynku mieszkalnego w Upisha Passage, Dzirnavu Street 113A jes…
$353,894
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Udać się