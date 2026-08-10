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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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9 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Vezaki, jest to jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Rydze. Jest to stara wios…
$1,75M
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Nieruchomości inwestycyjne 3 722 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 3 722 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 722 m²
Oferujemy na sprzeda? budynek administracyjny w dzielnicy Riga Portu Handlowego.Budynek może…
$616,823
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Nieruchomości inwestycyjne 1 309 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 309 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 309 m²
Piętro 1/3
Sprzedam budynek z dzierżawca - przedszkola Creakids, miêdzynarodowa sieć (oko ³ o 500 przed…
$1,16M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Liczba kondygnacji 3
Kraj położony jest w spokojnej części Rygi, Darzciems. Do szkół, przedszkoli, klinik i domów…
$704,432
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Nieruchomości inwestycyjne 35 000 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 35 000 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 35 000 m²
Oferujemy zakup dużego obiektu przemysłowego w pobliżu centrum Rygi (Rumbula). Powierzchnia:…
$3,07M
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Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Wyłączna oferta na łotewskim rynku nieruchomości - oferta inwestycyjna 3 km od centrum Rygi,…
$2,79M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 200 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 200 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobra infrastruktura, centrum miasta, dworzec centralny to dostępność pobliskiego transportu…
$2,09M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 900 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 900 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 900 m²
Ponieważ sprzedaż jest oferowana, kompleks inwestycyjny składa się z dwóch nieruchomości. Ko…
$939,243
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Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Oferujemy doskonałą działkę z samego centrum Jurmala - Maiori, na ulicy. Pilson! Projekt obe…
Cena na zgłoszenie
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