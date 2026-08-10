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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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Dochodowa nieruchomość Usuwać
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40 obiektów total found
Dochodowa nieruchomość 749 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 749 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 749 m²
Liczba kondygnacji 3
Prestiżowa lokalizacja budynku sprawia, że jest on szczególnie atrakcyjny dla rozwoju inwest…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 581 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 581 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 12
Powierzchnia 581 m²
Piętro 3/3
Unikalną ofertą jest Domovlasie w bardzo korzystnym miejscu, prawie na rozdrożu ulic Pernava…
$1,28M
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Dochodowa nieruchomość 664 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 664 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 664 m²
Piętro 4/4
Dom na sprzedaż w sercu Starej Rygi, na ulicy. Peldu.Budynek został zbudowany w 1890 roku. i…
$821,837
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TekceTekce
Dochodowa nieruchomość 697 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 697 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 697 m²
Piętro 7/7
Sprzedajemy zabytkowy budynek.W 1552 roku w tym miejscu po raz pierwszy wymieniono stodołę z…
$1,61M
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Dochodowa nieruchomość 317 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 317 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 5
Inwestycja na wynajem na sprzedaż na starym mieście! Obiekt położony jest w spokojnej częśc…
$2,33M
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Dochodowa nieruchomość 2 050 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 050 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 050 m²
Piętro 7/7
Sprzedajemy budynek mieszkalny na ulicy. F. Sadovnikova. Dogodna lokalizacja, dobre połączen…
$3,64M
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Dochodowa nieruchomość 3 179 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 3 179 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 179 m²
Liczba kondygnacji 7
Oferujemy na sprzedaż budynek elewacyjny na centralnej ulicy Rygi.Powierzchnia całkowita 317…
$2,65M
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Dochodowa nieruchomość 825 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 825 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 825 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż znajduje się trzypiętrowy dom w centrum Rygi, położony w ul. Avotu. Całkowita po…
$1,28M
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Dochodowa nieruchomość 3 131 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 3 131 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 131 m²
Liczba kondygnacji 6
Wszystkie apartamenty zostały całkowicie odnowione i wyposażone w meble i sprzęt renomowanyc…
$11,74M
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Dochodowa nieruchomość 2 000 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 000 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 5/5
Unikalny i wspaniały dom na sprzedaż w samym sercu Rygi! Uosobienie luksusu i komfortu w naj…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 491 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 491 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 3
$688,385
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dochodowa nieruchomość 2 000 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 000 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 5/5
Elegancki 5 - i budynek w samym centrum Rygi. Elegancki dom został zbudowany w 1907 roku pr…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 17 500 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 17 500 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 17 500 m²
Piętro 5/5
Kompleks nieruchomości z działki jest sprzedawany, nadaje się do produkcji i działalności ha…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 777 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 777 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 777 m²
Liczba kondygnacji 3
$515,703
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dochodowa nieruchomość 1 165 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 165 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 40
Powierzchnia 1 165 m²
Piętro 5/5
Budynek znajduje się w samym sercu Rigi- w pobliżu dworca centralnego i ulicy A. Chuck. W po…
$3,49M
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Dochodowa nieruchomość 420 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 420 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom o powierzchni 420m2.Ciche centrum miasta, 150m do St. Chaka, 1 km do dworca …
$786,616
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Dochodowa nieruchomość 680 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 680 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 680 m²
Oferujemy do sprzedaży lokale do klubu nocnego / wydarzeń / koncertów w samym centrum Rygi, …
$3,96M
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Dochodowa nieruchomość 2 500 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 500 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 500 m²
Oferujemy zabytkowy dwór w centrum Rygi, na działce o powierzchni 3591 m2 i składa się z 2 b…
$3,49M
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Dochodowa nieruchomość 700 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 700 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 700 m²
Oferujemy zakup budynku w Rydze. Imanta jest mikrookręgiem miasta Ryga, który ma korzystną l…
$798,934
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Dochodowa nieruchomość 821 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 821 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 821 m²
Piętro 5/5
The property is located in the Old Town, Dome square, the historical centre of Riga and the …
$2,94M
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Dochodowa nieruchomość 983 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 983 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 17
Powierzchnia 983 m²
Piętro 5/5
Oferujemy na sprzedaż dom o stabilnej wydajności - co najmniej 5%, w przypadku pełnego obsad…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 2 035 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 035 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 035 m²
Piętro 6/6
Nieruchomość znajduje się przy ulicy Katolu. Wygodny transport publiczny, park w pobliżu. Ki…
$5,28M
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Dochodowa nieruchomość 5 197 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 5 197 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 5 197 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy na sprzedaż doskonałą nieruchomość inwestycyjną - działkę o powierzchni 1,7 ha na …
$2,19M
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Dochodowa nieruchomość 550 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 550 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 550 m²
Piętro 5/5
Oferujemy na sprzeda? budynek 550 m2, dzia? ka 543 m2.Obecnie wszystko jest wynajmowane: skl…
$864,996
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Dochodowa nieruchomość 459 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 459 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 18
Powierzchnia 459 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzeda? dom w centrum miasta. W pobliżu znajdują się różne restauracje, kawiar…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 711 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 711 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 711 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż oferujemy nieruchomości mieszkalne w centrum miasta. Budynek znajduje się przy j…
$1,16M
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Dochodowa nieruchomość 2 682 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 682 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 79
Powierzchnia 2 682 m²
Piętro 1/6
Oferujemy na sprzedaż budynek, który znajduje się na ulicy Peldu - w samym sercu historyczne…
$3,32M
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Dochodowa nieruchomość 2 490 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 490 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 490 m²
Piętro 5/5
Dom znajduje się w samym centrum Rygi na skrzyżowaniu ulic Brivibas i Dzirnavu. Centrum hand…
$4,10M
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Dochodowa nieruchomość w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość
Ryga, Łotwa
Pokoje 11
Piętro 4/4
Wyjątkowa oferta - kompaktowa własność domu w Rydze z 11 apartamentami typu studio, dom zost…
$1,03M
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Dochodowa nieruchomość 233 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 233 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 233 m²
Piętro 2/2
Unikalna oferta - kompaktowa własność domu w centrum Rygi z 10 apartamentami typu studio. Uk…
$766,392
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