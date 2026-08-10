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Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Ryga, Łotwa

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4 obiekty total found
Zakład produkcyjny 7 400 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 7 400 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 7 400 m²
Oferujemy na sprzedaż kompleks magazynów i zakładów produkcyjnych.Powierzchnia budynków wyno…
$4,19M
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Zakład produkcyjny 5 346 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 5 346 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 13
Powierzchnia 5 346 m²
Piętro 1/2
Sprzedaż obiektu handlowego na Balta Street 3Na sprzedaż obiekt komercyjny idealny do magazy…
$741,867
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Zakład produkcyjny 5 197 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 5 197 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 5 197 m²
Obiekt inwestycyjny na Brivibas Street 193.Dwie działki gruntu o łącznej powierzchni odpowie…
$2,98M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Zakład produkcyjny 3 876 m² w Ryga, Łotwa
Zakład produkcyjny 3 876 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 876 m²
$659,123
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
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